Avanza COMAPA SUR en la optimización de la red hidrosanitaria en Tampico y Ciudad Madero

Desde el inicio de la actual administración, se ha mantenido un ritmo constante en la renovación de líneas de agua y drenaje en distintos sectores de ambos municipios

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- Como parte del programa permanente de fortalecimiento de la infraestructura hidrosanitaria, COMAPA Sur ha intensificado los trabajos de rehabilitación de la red en Tampico y Ciudad Madero, mediante la sustitución de diversos tramos de tubería que presentaban un alto grado de deterioro tras décadas de servicio.

Desde el inicio de la actual administración, se ha mantenido un ritmo constante en la renovación de líneas de agua y drenaje en distintos sectores de ambos municipios, lo que ha permitido renovar más de 63 kilómetros de tubería en el periodo 2023-2026, mejorarando la capacidad de conducción del sistema y reducir incidencias asociadas a fugas, hundimientos y escurrimientos de aguas residuales.

Gran parte de la tubería intervenida contaba con una antigüedad de hasta 50 años, por lo que su reemplazo representa un beneficio directo para la operación del sistema sanitario y para miles de usuarios, al contribuir a una mayor eficiencia y confiabilidad del servicio.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de mantenimiento y modernización que se ha reforzado en la presente administración, con el objetivo de atender de manera oportuna las necesidades de la red sanitaria y mejorar las condiciones de infraestructura en la zona conurbada.

Con estos trabajos, COMAPA Sur reafirma su compromiso de continuar impulsando obras que fortalezcan los servicios hidráulicos y sanitarios, en beneficio de las familias de Tampico y Ciudad Madero.