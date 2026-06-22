Clouthier destapa su aspiración a la gubernatura de Nuevo León y cuestiona la gestión estatal

Tatiana Clouthier explicó que su decisión de participar en el proceso de Morena para aspirar a la gubernatura Nuevo León surge del descontento de la gente con la administración actual del gobernador Samuel García

Tatiana Clouthier, aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León, formalizará su registro en línea y lanzó duras críticas contra el gobierno estatal, al que acusó de tener una «pata coja» y de utilizar recursos públicos para fines personales. La exsecretaria de Estado expresó su preocupación por la situación del estado y su determinación de participar para generar un cambio.

En entrevista para el programa de las «Noticias de la Tarde con Lupita Juárez», de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de Heraldo Media Group, Tatiana Clouthier explicó que su decisión de participar en el proceso de Morena para la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León surge de su descontento con la administración actual. La aspirante detalló que su registro se realizó en línea y que se prevé un evento en Nuevo León para el jueves. Subrayó que la entidad prospera «a pesar del gobierno» y no gracias a él.

No me gusta el estado de Nuevo León como está. Tenemos un gobierno, lo pongo como una mesita con tres patas. Tenemos una población trabajadora, pujante, tenemos empresariado o empleadores muy pujantes que hacen la chamba y a Nuevo León le va bien a pesar del gobierno. El gobierno es el que anda con la pata coja», afirmó Clouthier.

La exfuncionaria federal fue enfática al señalar que la ciudadanía no está satisfecha con el gobernador. Atribuyó los problemas de movilidad, contaminación excesiva, seguridad cotidiana y el tema de cuidados a la corrupción en la administración estatal.

La gente no está contenta con el gobernador. El gobierno del estado no ha hecho lo que le toca hacer y ha utilizado los recursos del estado para bolsillos personales y para la promoción de la pareja estatal», sentenció.

Tatiana Clouthier destacó su compromiso con el proyecto al ser la única aspirante que renunció a su cargo para dedicarse de lleno a esta contienda. Esta acción, según sus palabras, demuestra la seriedad de su intención de participar.

Fui la única de todos los compañeros y compañeras que al día de hoy han mostrado ganas de participar, de haber renunciado. Yo dije: ‘Voy en serio, no voy con un pie en un lado y en otro lado’. Ninguno se animó a renunciar, fui la única que renunció», enfatizó.

Clouthier se presentó como la candidata más preparada, con una trayectoria que abarca los tres niveles de gobierno y resultados comprobados. Mencionó su experiencia como secretaria de Estado y legisladora.

No solamente soy la más preparada de todos los compañeros en el ámbito de quienes estamos compitiendo como profesional o como profesionista, soy la única de todos que he sido secretaria de estado, legisladora, trabajado en los tres niveles de gobierno y que he dado resultados», aseveró.

Respecto a la unidad dentro de Morena, Clouthier indicó que el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y el bienestar de México y Nuevo León son los elementos que unen a los compañeros, a pesar de las diferencias. Considera que las encuestas son la mejor fórmula para evitar divisiones. En caso de no ganar la encuesta, afirmó que regresaría a su vida personal.

Finalmente, Clouthier aseguró que una encuesta reciente de su equipo la posiciona «muy bien» y «con mucha fuerza» en el estado, y reiteró no tener «una mancha pública» en su trayectoria.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO