Falla en acueducto genera contingencia hídrica en Victoria

El incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas en las inmediaciones de la Estación de Rebombeo 1, a la altura del kilómetro 27 de la carretera Victoria-Soto La Marina

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Una fractura registrada la tarde de este lunes en la línea principal del Acueducto Guadalupe Victoria obligó a suspender temporalmente su funcionamiento para realizar trabajos de reparación y evaluar la magnitud de los daños.

De acuerdo con información difundida por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Victoria, el incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas en las inmediaciones de la Estación de Rebombeo 1, a la altura del kilómetro 27 de la carretera Victoria-Soto La Marina.

La dependencia informó que la ruptura se presentó en la tubería de 36 pulgadas de diámetro del acueducto actual, mientras se desarrollaban labores a cargo de la empresa responsable de la construcción de la segunda línea de conducción.

La fractura provocó una fuga de agua de importantes dimensiones, situación que obligó a detener la operación del sistema para permitir las maniobras de reparación y evitar mayores afectaciones.

Personal técnico de COMAPA Victoria se trasladó de inmediato al lugar para realizar una valoración de los daños y definir las acciones necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Las autoridades municipales señalaron que mantendrán informada a la población sobre los avances en la reparación y las posibles afectaciones al suministro de agua potable que pudieran registrarse en distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, el organismo operador solicitó la comprensión de los usuarios mientras se desarrollan los trabajos para solucionar la contingencia.