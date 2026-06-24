Asegura Ejército arsenal de alto poder y tres vehículos blindados en Matamoros

El decomiso ocurrió el miércoles en el ejido La Venada, luego de que los oficiales realizaran labores de patrullaje

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de los operativos de vigilancia que se mantienen en el municipio de Matamoros, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un importante arsenal de guerra que incluía un fusil Barret calibre .50, dos aditamentos lanzagranadas y tres vehículos con blindaje, dos de ellos de fabricación artesanal conocidos como “monstruos”.

El decomiso ocurrió el miércoles en el ejido La Venada, luego de que los oficiales realizaran labores de patrullaje y reconocimiento terrestre en una zona rústica del municipio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, el armamento asegurado quedó integrado de la siguiente manera:

· Un fusil Barret calibre .50.

· 32 armas largas de distintos calibres.

· Un revólver calibre .38.

· Un lanzallamas.

· Dos aditamentos lanzagranadas.

· Un cañón de repuesto para fusil Barret.

· 127 cargadores, cartuchos de diversos calibres y equipo táctico.

Respecto a los vehículos, las autoridades castrenses detallaron que uno de ellos cuenta con blindaje industrial de fábrica, mientras que otros dos fueron modificados con blindaje artesanal, usados en los llamados “monstruos”.

Hasta el momento, el Ejército Mexicano no confirmó si se realizaron detenciones durante esta acción. Únicamente se indicó que la totalidad del arsenal y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público federal para que se integre la carpeta de investigación correspondiente.

Este aseguramiento se suma a las movilizaciones que en días recientes también se han intensificado en municipios vecinos como Río Bravo y Reynosa.

En esas localidades, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha llevado a cabo recorridos de vigilancia; sin embargo, hasta este momento la dependencia no ha dado a conocer detalles sobre los trabajos realizados ni sobre posibles aseguramientos derivados de dichas acciones.