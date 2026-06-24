Así acabaron las cervezas decomisadas durante la Ley Seca por el México vs Chequia

CDMX aplica Ley Seca por México vs Chequia; operativos en Zócalo y colonias de Cuauhtémoc para evitar venta de alcohol en vía pública

El Gobierno de la Ciudad de México implementó Ley Seca este 24 de junio de 2026 con motivo del partido México vs Chequia del Grupo A del Mundial.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial, busca garantizar orden y convivencia en el FIFA Fan Fest del Zócalo y en cinco colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.

Desde temprano, se realizaron operativos de supervisión y decomiso de bebidas alcohólicas en accesos al Zócalo, mientras que el consumo de alcohol solo está permitido en restaurantes y establecimientos acompañados de alimentos.

César Cravioto muestra decomiso de cerveza por Ley Seca en el Zócalo

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, informó sobre el decomiso de decenas de latas de cerveza que intentaron ingresar al espacio destinado para vivir la fiesta futbolera.

Bebidas alcohólicas que terminaron siendo arrojadas a la coladera, según muestra el video del funcionario compartido en la red social X.

Desde la apertura del #FanFestival en el #Zócalo, nuestro equipo de #Reordenamiento se encuentra supervisando la zona para inhibir por completo la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. 🛑🍺 Ya realizamos los primeros decomisos de latas y procedimos a su inmediata… pic.twitter.com/PbNBKKGylu — César Cravioto (@craviotocesar) June 24, 2026

El propio advierte que la medida continuará durante y después del encuentro entre la selección mexicana y Chequia, mismo que inicia a las 7 P.M y tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México.

Aplican ley Seca en CDMX por el México vs Chequia

La Ley Seca, disposición publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se aplicará en el Centro Histórico y cinco colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.

El decreto iniciará a las 3 de la tarde de este miércoles 24 de junio y concluirá a las 7 de la mañana del jueves 25 de junio.

Durante este periodo, tiendas de abarrotes, conveniencia y supermercados no podrán comercializar bebidas alcohólicas dentro de las áreas señaladas:

FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México

Colonias de la alcaldía Cuauhtémoc: Centro, Juárez, Tabacalera, Cuauhtémoc y San Rafael.

Esta disposición no prohibe en su totalidad el consumo de alcohol. Se podrán consumir bebidas alcohólicas en establecimientos siempre y cuando se acompañe de alimentos.