Aumentan avistamientos de víboras en la colonia Obrera de Tampico

Durante los últimos días se han atendido diversos llamados de la ciudadanía relacionados con la presencia de estos reptiles en zonas habitacionales.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Las altas temperaturas y el crecimiento de la maleza en distintos sectores de Tampico han propiciado un incremento en los reportes por avistamiento de animales ponzoñosos, principalmente víboras, informó Héctor Guzmán Curiel, comandante del Cuerpo de Bomberos.

El funcionario señaló que durante los últimos días se han atendido diversos llamados de la ciudadanía relacionados con la presencia de estos reptiles en zonas habitacionales.

«Mucho avistamiento de animales ponzoñosos, hemos encontrado víboras»

Dijo que recientemente fueron capturadas dos víboras de gran tamaño en la colonia Obrera, una de las zonas donde se ha registrado mayor actividad de estos ejemplares.

«Hemos capturado dos víboras de buen tamaño… en la colonia Obrera, las víboras»

Guzmán Curiel explicó que una vez capturados, los reptiles son trasladados y liberados en áreas adecuadas para garantizar tanto la seguridad de la población como la conservación de la fauna silvestre.

Asimismo, dijo que personal de Servicios Públicos del Ayuntamiento realiza labores de limpieza en drenes pluviales y áreas verdes para disminuir las condiciones que favorecen la presencia de estos animales en sectores urbanos.

El comandante de Bomberos expresó que recientemente también fueron capturados tres mapaches en la colonia Barandillas, los cuales fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para su resguardo y manejo correspondiente.

Las autoridades exhortaron a la población a reportar cualquier avistamiento de fauna silvestre o animales ponzoñosos a los cuerpos de emergencia y evitar intentar capturarlos por cuenta propia para prevenir accidentes.