Buen nivel del sistema lagunario refleja resultados de acciones implementadas tras la crisis hídrica

La recuperación y estabilidad del principal vaso de captación de agua dulce ha sido posible gracias a las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, orientadas a garantizar el abasto para la población

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- A dos años de la severa crisis hídrica registrada en 2024, el sistema lagunario de la zona sur de Tamaulipas mantiene condiciones favorables, con un nivel de 1.42 metros, superior al promedio registrado en la última década y por encima de la cota mínima de seguridad de 1.20 metros.

La recuperación y estabilidad del principal vaso de captación de agua dulce ha sido posible gracias a las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, orientadas a garantizar el abasto para la población.

Entre las medidas implementadas destaca el fortalecimiento del sistema de barrotes, infraestructura que permitió conservar mayores volúmenes de agua y mantener los niveles por encima de los parámetros críticos observados durante el periodo de sequía.

Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de reparación en el Dique El Camalote, restableciendo su operación, además de la rehabilitación del Dique 5, con lo que se evitó la intrusión de agua salada al vaso de captación de agua dulce.

El comparativo con 2024 evidencia una mejora significativa en las condiciones del sistema lagunario, resultado de las obras y acciones emprendidas por la actual administración estatal para fortalecer la seguridad hídrica de la región y asegurar el suministro del vital líquido para los municipios del sur de Tamaulipas.