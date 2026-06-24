Como en los bailes masivos: rugirán ante 60 mil fans en el Estadio GNP

A unos días de presentarse en el Estadio GNP Seguros, los músicos reconocen que les provoca la misma emoción que aquellas noches que los convirtieron en un fenómeno popular

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Los hermanos Hernández están emocionados por cumplir 6 décadas de trayectoria. Dicen estar «desesperados» por presentarse en el Estadio GNP Seguros, en donde prometen cantar «hasta que el público quiera».

Antes de llenar estadios, Los Tigres del Norte ya reunían a miles de personas en los bailes masivos de Chalco, Ecatepec y otras zonas de la periferia capitalina. A unos días de presentarse en el Estadio GNP Seguros, los músicos reconocen que les provoca la misma emoción que aquellas noches que los convirtieron en un fenómeno popular.

La cita del próximo 27 de junio en la capital mexicana ha despertado la nostalgia de los hermanos Hernández —Jorge, Hernán, Eduardo y Luis— y de su primo Óscar Lara. A punto de reencontrarse con más de 60 mil personas, los integrantes de la agrupación sinaloense recuerdan aquellos bailes multitudinarios.

“Afortunadamente nos tocó vivir una época muy bonita, la de los bailes masivos, donde miles y miles de personas nos acompañaban, cantaban nuestras canciones y bailaban nuestros temas, aquí en CdMx, pero también en otras ciudades como Monterrey y Guadalajara; por eso la velada que tendremos en el Estadio GNP Seguros nos remonta a esas noches tan emotivas. Y por eso también representa un reto, primero de que la gente nos acompañe, y después, de que salgan contentos, tanto como nosotros lo estaremos de ofrecerles un gran concierto con sus canciones preferidas, como “Contrabando y traición (Camelia, la texana)”, “Ni parientes somos”, “Prisión de amor” y “La buena suerte”, que después de tantos años las siguen pidiendo”.

Aunque acumulan más de 5 décadas de trayectoria desde que dejaron Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, para perseguir el sueño de la música, los integrantes del grupo aseguran que la emoción previa a un concierto sigue siendo la misma.

“Sí, más que emocionados estamos desesperados, ya queremos subir al escenario, reencontrarnos con la gente de la capital y toda la que irá al Estadio GNP Seguros para cantarles las canciones con las que nos han apoyado durante tantos años”, dice Hernán, bajista y vocalista de la agrupación.

Una particularidad del quinteto es armar su setlist con base en las peticiones del público, sin importar cuánto se pueda extender su presentación, de ahí que se les conoce como los incansables Tigres del Norte; y para la velada que preparan esperan mantener esa tradición, coincidieron los Hernández.

“Para la próxima cita cantaremos hasta que el público quiera. Ojalá nos den oportunidad — los organizadores y autoridades–para extendernos y cantarle a la gente todo lo que nos pidan para que la pasen bonito”, comentó Jorge, el mayor de la dinastía, quien recordó que en muchos de sus bailes “como el público no se iba, nos amanecía cantando”.

Orgullosos de mantenerse vigentes después de más de cinco décadas de trayectoria, pese a las diversas modas de la industria musical, Los Tigres del Norte aseguran que la clave de su permanencia no sólo ha sido adaptarse al paso del tiempo, sino preservar los valores, la educación y la unión familiar que siempre recibieron en su casa.

“El respeto y la unión familiar la traemos desde siempre. Es algo muy arraigado en la familia porque desde que Los Tigres empezamos siempre escuchamos los consejos de nuestros padres, de tener respeto entre nosotros y por supuesto para el público que es el que nos mantiene vigentes hasta la fecha; así que el respeto ha sido lo más importante para nosotros y sin duda lo que nos ha hecho trascender”, precisó Eduardo, quien se encarga del bajo sexto y también es cantante.

Luis, el más joven de los Hernández, coincide en que la clave también ha sido conservar intacto el compromiso con el público y la ambición de seguir conquistando nuevos espacios.

“Siempre ha habido una constante que es seguir trabajando con la misma energía y agradecimiento para el público”, explica el músico, quien considera que el sueño que iniciaron hace casi 60 años sigue vigente porque “seguimos con el anhelo de presentarnos en nuevos escenarios y conquistar a las nuevas generaciones, por eso siempre tenemos nuevos proyectos, otros objetivos y más retos”.

Esa búsqueda constante de nuevos retos también ha permitido que la agrupación siga encontrando inspiración en las problemáticas sociales que históricamente han marcado sus canciones. Problemas como la migración, la discriminación o las desigualdades continúan siendo una fuente de historias para llevar a la música, como lo han hecho con “La banda del carro rojo”, “El circo”, y “Jejes de jefes”, entre muchas más.

Los músicos comentan que sigue habiendo mucho material para cantar: “Nosotros estamos muy pendientes de los hechos que suceden y no solo en México sino también en Estados Unidos, especialmente con los migrantes; pues son historias que se pueden llevar a la música”, dijo Jorge, quien destaca que, aunque sus orígenes son mexicanos, no olvidan que ellos padecieron en carne propia el sufrimiento y la discriminación en el vecino país del norte en los inicios de su trayectoria.

El ritmo de la conversación derivó hacia aquello que les produce felicidad, después de tantos años de carrera, trabajo, dedicación y disciplina. Para todos, la respuesta estuvo ligada con 2 elementos fundamentales: la familia y la música.

“A mí lo que me hace feliz es la música, porque la traigo en el corazón; y mi familia, que es lo que más quiero”, dijo Hernán; mientras que Óscar, quien está detrás de la batería, precisó: “A mí lo que me hace feliz es la música, que mi familia esté bien y también todos los fans”.

Luis, el guitarrista y también cantante, fue contundente: “Yo soy feliz disfrutando mi presente. Hay que disfrutar lo que estamos viviendo, el presente. Yo soy feliz por estar con mis hermanos y con mi familia”; mientras que Eduardo compartió: “Aparte de estar con mi familia, lo principal para mí es estar arriba de un escenario cantándole a nuestra gente, eso me hace muy feliz”.

Y Jorge, el mayor de la dinastía coincidió que estar con su familia es lo que lo hace feliz, pero además “me hace muy feliz que cada noche el público nos dé la oportunidad de cantarle y hacerlo en un entorno tan familiar. Estar con mis hermanos me hace más feliz. Cuando no está alguno por alguna circunstancia especial, se siente el vacío, pero cuando estamos todos el grupo se hace fuerte y eso es lo maravilloso de nuestro trabajo”.

La agrupación sinaloense, cuyo álbum La Lotería es el más reciente, se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros. El foro ya es conocido para ellos pues han participado en eventos como El Vive Latino, y antes lo hicieron en el llamado Foro Sol.