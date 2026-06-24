Cruz Roja Victoria reactivará servicios el viernes con solo tres ambulancias

El próximo presidente del Consejo Directivo, Francisco Arellano Conde, confirmó que el inicio de actividades será inmediato, aunque reconoció que las unidades aún requieren mantenimiento para poder operar plenamente

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La Cruz Roja Delegación Victoria reanudará operaciones este viernes con apenas tres ambulancias en condiciones de salir a la calle, como parte de un arranque limitado tras la revisión de su capacidad operativa y el inicio de una nueva administración.

El próximo presidente del Consejo Directivo, Francisco Arellano Conde, confirmó que el inicio de actividades será inmediato, aunque reconoció que las unidades aún requieren mantenimiento para poder operar plenamente. “Estoy preparando tres ambulancias para salir a la calle, porque les falta batería, les falta esto, les falta lo otro”, explicó.

Arellano Conde detalló que la prioridad será restablecer los servicios de emergencia y la atención prehospitalaria en la ciudad. “Asumo el reto y la responsabilidad de hacer todo lo que sea posible por mejorar los servicios básicos que son la atención prehospitalaria de emergencia”, señaló.

Como parte del arranque, indicó que se realiza un diagnóstico interno para conocer el estado real de la delegación, incluyendo voluntariado, condiciones operativas y unidades disponibles, además de la rehabilitación de servicios básicos dentro del inmueble.

El directivo adelantó que el viernes se contempla la reactivación de servicios médicos como medicina general, pediatría y odontología, con la intención de generar ingresos mediante cuotas de recuperación que permitan sostener la operación.

En materia financiera, Arellano Conde hizo un llamado a empresarios y sociedad civil para sumarse al rescate operativo de la institución, al señalar que los gastos de operación son elevados y requieren respaldo externo. “Queremos convocar a todos los empresarios que se sumen a este esfuerzo; tengan la seguridad de que lo vamos a hacer con honestidad, trabajo y dedicación”, afirmó.

Respecto a la situación administrativa, el nuevo presidente marcó una postura de deslinde de la etapa anterior, pero precisó que la atención de compromisos pendientes no estará a cargo de su gestión operativa. “La sede nacional de Cruz Roja es quien se tiene que hacer responsable”, sostuvo.