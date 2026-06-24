Detenidas hasta 300 unidades por falta de operadores

Otro factor que influye en la falta de operadores es la inseguridad que existe en carreteras de otras regiones del país, lo que ocasiona que no haya interés pues temen ser asaltados

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Hasta 300 unidades de transporte de carga están detenidas, por la falta de operadores en la zona sur del estado.

Arturo Puente, consejero nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, CONATRAM, consideró que lo anterior se debe a que no hay políticas públicas para la formación de nuevos operadores, lo que ocasiona el rezago que hoy les afecta.

Otro factor que influye en la falta de operadores es la inseguridad que existe en carreteras de otras regiones del país, lo que ocasiona que no haya interés pues temen ser asaltados.

La situación ha llegado a tal extremo que los propios empresarios han tenido que subir a las unidades para operarlas.

«Hay trabajo pero no lo podemos atender porque no hay operadores, incluso algunos empresarios tenemos que subirnos a manejar nuestras propias unidades», explicó.

Dijo que la actividad es bien remunerada por lo que consideró que deben impulsarse campañas de promoción y capacitación para atraer nuevos conductores.