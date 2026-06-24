Dirigente del PVEM se desiste de impugnación ante el Tribunal

Manuel Muñoz Cano había interpuesto un recurso tras la determinación del IETAM en torno al caso de violencia de género contra la diputada Katalyna Méndez Cepeda

Perla Reséndez

Expreso-La Razón

El presidente del Partido Verde en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, desistió de la impugnación que interpuso ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas, luego que el IETAM determinó que cometió violencia política en razón de género contra la diputada Katalyna Méndez Cepeda.

El oficio entregado este miércoles ante Oficialía de Partes del Trieltam, manifiesta su desestimiento del medio de impugnación que tramitó, tras la determinación del Ietam quien ordenó se inscribiera en el catálogo de sujetos sancionados.

“La presente manifestación la realizó de manera libre, voluntaria, consciente y sin coacción alguna, por así convenir a mis intereses jurídicos”, señaló el dirigente del Verde en el oficio.

El pleno del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) resolvió el acuerdo (IETAM-R/CG-25/2025) de octubre del 2025, cuando el pleno determinó que sí ejerció violencia política de género contra la legisladora local.

Se le impuso una multa equivalente al 10 por ciento de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), de ese año, equivalente a poco más de 5 mil pesos, además de inscribirlo durante ocho meses en el Catálogo de Sujetos Sancionados.

En aquel momento, el Consejero presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre apuntó que aunque la sanción económica fue leve, se agravó el periodo de inhabilitación de ocho meses por tratarse de un líder partidista.

El Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) recibió la impugnación e integró el expediente TE-RAP-26/2025, turnado en su momento al Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrado, Ricardo Arturo Barrientos Treviño.