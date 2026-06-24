Gattás activa pipas emergentes ante crisis de agua

El plan contempla el suministro de agua a familias de sectores afectados, así como la atención prioritaria a personas vulnerables, escuelas y hospitales

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La fractura registrada en el acueducto Guadalupe Victoria provocó una severa afectación en el suministro de agua potable para cerca del 50 por ciento de la población de Ciudad Victoria, situación que obligó al Gobierno Municipal a desplegar un operativo emergente de abastecimiento mediante pipas en distintos sectores de la capital.

El alcalde Eduardo Gattás Báez encabezó las acciones coordinadas con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) para atender a las colonias que enfrentan mayor desabasto del vital líquido.

El plan contempla el suministro de agua a familias de sectores afectados, así como la atención prioritaria a personas vulnerables, escuelas y hospitales, con el propósito de reducir el impacto generado por la falla en la infraestructura hidráulica.

Gattás Báez instruyó a las áreas operativas a mantener una respuesta inmediata a los reportes ciudadanos y garantizar que las unidades de reparto lleguen a las zonas donde la escasez es más crítica.

COMAPA puso a disposición de la población el número de WhatsApp 8342477373 para solicitar el servicio de pipas, mediante el cual los usuarios podrán reportar la falta de agua y gestionar el envío de cuadrillas de abastecimiento.

El alcalde exhortó a los ciudadanos a utilizar este canal de comunicación para agilizar la atención durante la emergencia y mantener un contacto directo con las autoridades responsables del servicio.

Pidió a la población mantenerse informada a través de los comunicados oficiales, ya que COMAPA continúa proporcionando actualizaciones permanentes sobre los trabajos de reparación en el tramo dañado del acueducto Guadalupe Victoria y los avances para restablecer el suministro de agua en toda la ciudad.