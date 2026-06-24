¿Guillermo Ochoa está lesionado? Javier Aguirre aclara lo ocurrido tras video viral

El portero mexicano está disputando su sexto Mundial, pero hasta el momento no ha tenido minutos

En las últimas horas el nombre del portero mexicano, Guillermo Ochoa, apareció en las principales tendencias en redes sociales después de la filtración de un video que muestra la fuerte caída que sufrió durante un entrenamiento de la Selección Mexicana previo a su partido contra Chequia por la Copa del Mundo 2026.

Después de conseguir su pase a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, trascendió que la Selección Mexicana de Javier «Vasco» Aguirre haría varios cambios en su once titular. Uno de los nombres que sonó para iniciar el partido contra Chequia fue el de Guillermo Ochoa, quien está disputando su sexta copa mundial, pero por el momento no ha tenido minutos.

¿Guillermo Ochoa se lesionó?

El día de ayer, el periodista deportivo, Carlos Guerrero de TV Azteca compartió un video que encendió las alarmas al interior de la Selección Mexicana. El reportero estuvo presente en el entrenamiento de México y se percató de la fuerte caída que sufrió el portero, Guillermo Ochoa.

En las imágenes vemos al histórico portero mexicano realizando un entrenamiento ante la mirada de Javier «Vasco» Aguirre. En un movimiento se le atora la rodilla y se queda tirado por unos segundos. Posteriormente el ex portero del Club América se pone de pie y continúa con el entrenamiento.

¡Se encendieron las alarmas con Ochoa!😬🚨 En arquero mexicano tuvo problemas durante la práctica de hoy previo al juego ante Chequia, aquí las imágenes que solo la #WarriorCam pudo captar 👀#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 🔴 Los MEJORES partidos de la Copa… pic.twitter.com/hdLRsGK4dN — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 23, 2026

¿Guillermo Ochoa será portero contra Chequia?

En conferencia de prensa, Javier «Vasco» Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, fue cuestionado sobre la posibilidad de que Guillermo Ochoa tenga minutos en el partido de hoy contra la Selección de Chequia.

En este sentido, el técnico aseguró que no le va a «regalar» nada a ninguno de los 26 futbolistas mexicanos que están concentrados para la Copa del Mundo 2026. Javier «Vasco» Aguirre descartó cualquier lesión de Guillermo Ochoa al confesar que cuenta con todos los convocados.

«Lo dije siempre desde que llegué, que el que está aquí, los 26, es porque tiene todo el mérito no voy a regalar nada”, dijo el técnico mexicano.

🚨🇲🇽” Lo dije siempre desde que llegué, que el que está aquí, los 26, es porque tiene todo el mérito no voy a regalar nada”. Javier Aguirre evitó confirmar si Guillermo Ochoa tendrá minutos ante Chequia, pero dejó claro que en su Selección no se regala nada.#mexico #Ochoa pic.twitter.com/7U9olU4smt — Edgar Morales (@edddgarm) June 24, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO