Layda Sansores marca distancia con aspiraciones políticas de su sobrino

“Que sepan, a quien se les acerque Gerardo, que no está mandado por mí”, dijo la gobernadora de Campeche

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se deslindó públicamente de las aspiraciones políticas de su sobrino, Gerardo Sánchez Sansores, conocido como “Seso Loco”, quien busca construir una candidatura rumbo a la elección estatal de 2027. La mandataria aseguró que no respalda su proyecto político, negó haber impulsado su incorporación al Partido del Trabajo (PT) y afirmó que su familiar “no la representa”.

Las declaraciones, difundidas en un video que circuló en redes sociales, constituyen el posicionamiento más contundente de la gobernadora sobre un tema que ha generado tensiones dentro del oficialismo en Campeche y que vuelve a colocar en el centro del debate los límites entre la política familiar y la sucesión gubernamental.

En el audio difundido, Sansores afirmó que la decisión de su sobrino de participar políticamente la tomó por sorpresa.

Que sepan, a quien se les acerque Gerardo, que no está mandado por mí, que no me representa, que no estoy de acuerdo”, expresó la mandataria.

La gobernadora sostuvo que nunca fungió como madrina política ni patrocinadora de la eventual candidatura y señaló que la aspiración de su sobrino comenzó como una broma que terminó convirtiéndose en una determinación personal.

El mensaje adquiere relevancia porque busca establecer una separación política clara entre el gobierno estatal y las actividades partidistas emprendidas por Sánchez Sansores.

La política familiar y el debate sobre el nepotismo

El caso adquiere especial relevancia debido a los lineamientos impulsados por Morena contra el nepotismo y la sucesión familiar en cargos de elección popular.

Meses atrás, durante una emisión del programa “Martes del Jaguar”, la propia gobernadora había señalado que no respaldaría candidaturas de familiares.

No apoyaré candidaturas para cargos de elección popular a ningún hijo o sobrino”, declaró entonces.

Ese antecedente se convirtió ahora en uno de los principales argumentos de Sansores para justificar su distancia respecto a las aspiraciones de su sobrino.

La mandataria insistió en que la relación familiar no puede traducirse automáticamente en apoyo político ni en respaldo electoral.

El registro en el PT detonó la controversia

La polémica se intensificó después de que Gerardo Sánchez Sansores apareciera como coordinador de afiliaciones del Partido del Trabajo en Campeche.

El movimiento sorprendió a diversos sectores políticos debido a que el PT forma parte de la alianza oficialista a nivel nacional, aunque mantiene dinámicas internas propias en las entidades.

La incorporación del sobrino de la gobernadora ocurrió además en medio de las definiciones tempranas sobre la sucesión estatal y del respaldo político que diversos actores han expresado hacia otras figuras cercanas a Morena.

La imagen de Sánchez Sansores junto a dirigentes petistas abrió cuestionamientos sobre posibles fracturas internas y sobre el papel que podría desempeñar en el escenario electoral rumbo a 2027.

Rechazo interno dentro del Partido del Trabajo

Durante el acto de registro también surgieron expresiones de inconformidad entre militantes del PT.

Algunos asistentes cuestionaron públicamente la incorporación del aspirante y señalaron que su llegada podría generar divisiones internas.

Las críticas evidencian que el debate no se limita al ámbito familiar, sino que también involucra la aceptación política y la construcción de liderazgos dentro de las fuerzas partidistas del estado.

La reacción refleja uno de los principales desafíos que enfrentan los aspirantes que buscan construir una candidatura fuera de las estructuras tradicionales o mediante alianzas políticas recientes.

Quién es Gerardo Sánchez Sansores

Gerardo Sánchez Sansores no ocupa actualmente un cargo dentro del gobierno estatal.

Diversos medios locales lo han identificado como una figura cercana al entorno político de la gobernadora y él mismo ha expresado públicamente su interés por participar en la contienda por la gubernatura.

Ante las declaraciones de su tía realizadas meses atrás, respondió en redes sociales que no pretendía obtener ventajas por su parentesco.

No vengo con ventajas, vengo con ideas”, escribió entonces.

Su figura ha ganado notoriedad pública en los últimos meses precisamente por la discusión sobre la sucesión política en Campeche y por la posibilidad de construir una candidatura propia.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR