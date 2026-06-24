Nacen trillizos en San Luis de la Paz, Guanajuato

Este es el segundo nacimiento múltiple registrado en la entidad en menos de un mes; el pasado 29 de mayo, una madre dio a luz a dos niñas y un niño en Irapuato

POR STAFF

San Luis de La Paz.- Este Día de San Juan nacieron trillizos en el Hospital Materno Infantil de San Luis de La Paz; los tres hermanitos están estables de salud.

Este es el segundo nacimiento múltiple registrado en la entidad en menos de un mes; el pasado 29 de mayo, una madre dio a luz a dos niñas y un niño en Irapuato.

Hoy, 24 de junio, el secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, informó que María Andrea Molina Luna se convirtió en madre de tres niños mediante cesárea.

El procedimiento se llevó a las 34 semanas de gestación y actualmente los niños reciben atención en Terapia Intermedia Neonatal. Los bebés pesaron mil 945 gramos, mil 950 gramos y mil 455 gramos, respectivamente.

Su madre dijo que sus hijos llevarán los nombres de Marcos, Emmanuel e Isaac —todos con el nombre Guadalupe en honor a la Virgen de Guadalupe.

Su padre Miguel Ángel Romero, quien se dedica a la construcción, agradeció al personal médico por la atención brindada a su esposa.

Andrea y Miguel tienen dos hijos más, de 4 y 8 años de edad.

El secretario de Salud destacó el profesionalismo, esfuerzo y vocación del personal médico y de enfermería de esta unidad especializada.

Con el nacimiento múltiple de este día, suman cuatro casos de trillizos atendidos en el hospital Materno Infantil de San Luis de Paz, ubicado en la parte de la Sierra Gorda del noreste del estado.

Los primeros casos corresponden a familias de las comunidades de San Ignacio y La Soledad, en los años 2015 y 2016; el tercero, a una familia de la comunidad de La Venta, en San José Iturbide; y éste, el más reciente, a una familia de San Francisco del Frayle, en el municipio de San Miguel de Allende.