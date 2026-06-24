Salud activa alerta por huracanes, calor y dengue en Tamaulipas

En Tamaulipas se han registrado 41 casos de padecimientos asociados a las altas temperaturas, por lo que se fortalecerán las medidas preventivas

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La Secretaría de Salud de Tamaulipas reforzó las acciones de prevención y respuesta ante la temporada de huracanes, las altas temperaturas y el riesgo de incremento de casos de dengue, al encabezar la segunda reunión ordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESS).

La titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos, destacó que las instituciones mantienen una coordinación permanente para atender cualquier emergencia derivada de fenómenos meteorológicos y garantizar una respuesta oportuna en todo el estado.

“Es importante no bajar la guardia porque seguimos en temporada de huracanes en Tamaulipas; hagamos que el plan de respuesta médico-sanitaria esté en funcionamiento de manera anticipada y se aplique al cien por ciento, para salvaguardar la vida de las y los tamaulipecos”, expresó la funcionaria durante la sesión.

En la reunión se informó que las lluvias disminuirán en las próximas semanas, mientras que las temperaturas continuarán en ascenso. Ante este escenario, las autoridades mantienen vigilancia permanente de los pronósticos y han emitido recomendaciones a escuelas y municipios para prevenir casos de insolación, deshidratación y golpe de calor.

De acuerdo con el reporte presentado, en Tamaulipas se han registrado 41 casos de padecimientos asociados a las altas temperaturas, por lo que se fortalecerán las medidas preventivas dirigidas a la población y al personal que realiza labores de campo.

Respecto al dengue, la Secretaría de Salud reportó 36 casos confirmados, principalmente en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y El Mante. Las recientes lluvias, la movilidad de personas y la circulación activa de serotipos mantienen elevado el riesgo de transmisión, por lo que continúan las acciones intensivas de control vectorial y eliminación de criaderos.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la intensificación de las campañas de combate al dengue entre las semanas epidemiológicas 27 y 35, con operativos en panteones y jornadas de descacharrización en coordinación con los municipios. Además, se dio seguimiento a los trabajos preventivos del Comando Operativo de Seguridad en Salud para la Copa Mundial FIFA, enfocados en vacunación, vigilancia sanitaria y simulacros para reducir riesgos epidemiológicos.