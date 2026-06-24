¿Se cumplirá la predicción? Objeto espacial revive una inquietante profecía de Baba Vanga

La Agencia Espacial Europea (ESA) indicó que podrá ser visto prácticamente desde todo el mundo en el momento de máxima cercanía

Una de las profecías más inquietantes que hizo Baba Vanga, la llamada Nostradamus de los Balcanes, en torno a la aparición de una figura en el marco de un evento deportivo de gran escala, retomó fuerza con la inminente llegada de un objeto espacial que se acerca al planeta Tierra.

Según la oráculo de Bulgaria, aseguró que «una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá», en ese sentido sería el primer contacto entre la humanidad con alguna civilización extraterrestre al aparecer una nave nodriza.

De manera que la confirmación de la Agencia Espacial Europea (ESA) sobre la aparición de un asteroide de considerable tamaño que pasará muy cerca de la Tierra para esta semana, coincidiría con la visión de la pitonisa europea que ha coincidido con evento como el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

¿Cómo es el asteroide y cuándo será visto en la Tierra?

«Un acercamiento a la Tierra de un objeto de este tamaño solo ocurre cada pocos años, aunque esta vez la Luna, brillante y cercana, podría dificultar su observación en el momento» en que el asteroide se encuentre más próximo, advirtió Juan Luis Cano, de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, citado en un comunicado.

Por lo tanto, precisó que el asteroide pasará cerca de la Tierra el próximo sábado 27 de junio, aunque sin riesgo de colisión y podrá observarse con pequeños telescopios o binoculares potentes, informó el miércoles la Agencia Espacial Europea (ESA).

Descubierto en 1997 y denominado (152637) 1997 NC1, este cuerpo rocoso tiene un tamaño estimado entre 750 y 1,650 metros, según los cálculos basados en la estimación de la cantidad de luz solar que refleja. No obstante, según otras estimaciones, podría ser más pequeño, precisa la ESA.

¿A qué hora podrá verse el asteroide en México?

El asteroide alcanzará su punto más cercano a la Tierra el sábado a las 11:14 GMT, desplazándose a una velocidad de 8.9 km/seg. En México podrá verse a las 3:00 horas. En ese momento se encontrará a 2,559,461 kilómetros de nuestro planeta, es decir, a 6.66 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, por lo que la probabilidad de impacto es nula.

El asteroide será observable desde las regiones del hemisferio norte durante su fase de aproximación, prácticamente desde todo el mundo en el momento de máxima cercanía, y únicamente desde el hemisferio sur cuando se aleje de la Tierra.

En las regiones del mundo donde sea de noche, podrá contemplarse teóricamente con pequeños telescopios e incluso con binoculares de gran tamaño, señala la ESA.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO