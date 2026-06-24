Tamaulipas será sede de reunión nacional de funcionarios fiscales; analizarán finanzas y atención a desastres

El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Irán Ramírez González, destacó que la designación de Tamaulipas como sede fue acordada previamente en una reunión nacional celebrada en Mérida, Yucatán

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Tamaulipas será sede este 25 y 26 de junio de la Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, encuentro en el que participarán representantes de las 32 entidades federativas para analizar temas clave de finanzas públicas, recaudación, transferencias federales y esquemas de atención ante desastres naturales.

El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Irán Ramírez González, destacó que la designación de Tamaulipas como sede fue acordada previamente en una reunión nacional celebrada en Mérida, Yucatán.

«En la última convención nacional permanente en Mérida se acordó que Tamaulipas fuera la sede de esta Convención Hacendaria. Se llevan a cabo cuatro por año, trimestralmente. Hoy nos tocó ser anfitriones»

Ramírez González explicó que uno de los principales temas de la agenda será el fortalecimiento de mecanismos financieros que permitan a los estados responder de manera más eficiente ante contingencias y desastres naturales.

«El día de mañana vamos a ver un esquema financiero para desastres naturales que los estados cuenten con sus seguros y va ser una jornada que va a dejar muchos acuerdos que van a beneficiar a todas y a todos los mexicanos no nada más a los tamaulipecos»

Dijo que durante el encuentro también se revisarán indicadores económicos nacionales como el Producto Interno Bruto, la recaudación fiscal, la distribución de participaciones federales y datos derivados del censo de población.

«Y estamos esperando un buen número de secretarios de Finanzas qué van a acudir a Tamaulipas en estos días. Va a ser una jornada de intenso trabajo que va a dejar muchos resultados».

El titular de Finanzas expresó que los acuerdos que se tomen en esta reunión tendrán impacto nacional, al participar las 32 entidades federativas en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

«No es un tema de Tamaulipas solamente o de la zona norte del país, es un tema a nivel nacional. Vienen las 32 entidades acuden a esta mesa de trabajo que convoca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, el titular es el Maestro Fernando Renoir Baca Rivera; todo lo que aquí se acuerda tiene un impacto a nivel nacional»

Finalmente, Ramírez González dijo que como entidad anfitriona, Tamaulipas tendrá una participación estratégica en las mesas de trabajo donde se definirán lineamientos de la política hacendaria y financiera del país.