Vet Center Victoria continuará operaciones

Los integrantes de Vet Center Victoria señalaron que continuarán el legado construido por su fundador, al que describieron como una labor basada en el amor por los animales, la compasión, la empatía y la generosidad hacia las familias y sus mascotas

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La clínica veterinaria Vet Center Victoria informó que continuará brindando atención a las mascotas de Ciudad Victoria y la región, tras el fallecimiento de su fundador, el médico veterinario Eduardo Manolo Medrano Zapata.

A través de un mensaje dirigido a clientes y seguidores, el equipo de trabajo dio a conocer que logró recuperar la cuenta oficial de Facebook de la empresa, medio por el cual reiteró que las actividades en la clínica seguirán desarrollándose de manera normal.

Destacó que la operación del establecimiento permanecerá a cargo del mismo grupo de colaboradores que fue conformado por Medrano Zapata, manteniendo el profesionalismo y la calidad en el servicio que caracterizaron al reconocido veterinario victorense.

Los integrantes de Vet Center Victoria señalaron que continuarán el legado construido por su fundador, al que describieron como una labor basada en el amor por los animales, la compasión, la empatía y la generosidad hacia las familias y sus mascotas.

Asimismo reconocieron el respaldo que han recibido por parte de familiares, amigos y de la comunidad, luego de la pérdida de quien durante años se convirtió en una referencia en la atención veterinaria de la capital tamaulipeca.

Finalmente agradecieron las numerosas muestras de afecto expresadas por clientes y ciudadanos, al tiempo que reafirmaron su compromiso de seguir trabajando por la salud y bienestar de las mascotas, en honor al recuerdo y la visión que dejó el doctor Eduardo Manolo Medrano Zapata.