Alistan operativo por temporada vacacional

Romel Martínez Flores, director de Protección Civil en Altamira, precisó que se están organizando con otras direcciones como cultura, ecología, desarrollo económico y Tránsito para brindar la atención necesaria a los visitantes.

Por. Benigno Solís/La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Protección Civil municipal y otras dependencias preparan el operativo de seguridad que se implementará en Altamira, durante la temporada vacacional de verano.

Señaló que está garantizada la presencia de salvavidas en playas del municipio.

Romel Martínez Flores, director de Protección Civil en Altamira, precisó que se están organizando con otras direcciones como cultura, ecología, desarrollo económico y Tránsito para brindar la atención necesaria a los visitantes.

«Hemos ya organizado nuestro plan operativo para atender puntualmente lo que es playa Tesoro, playa Dunas donde hemos tenido unas situaciones de emergencia, vamos a estar apoyando mucho con personal operativo de guardavidas en el parque recreativo del sistema DIF en el centro de la ciudad y no descuidar tampoco el paseo turístico de la laguna del Champayán», mencionó. «En la zona lagunaria vamos a tener vigilancia, vamos a estar apoyados por grupos voluntarios que se suman a estos operativos y que siempre agradecemos el apoyo de los que vienen a sumarse a este operativo», indicó.

Para quienes acuden a playa Tesoro, en las entradas hay letreros con información sobre los reglamentos que se deben acatar por parte de los paseantes para que su estancia sea segura.

En el caso de Dunas, dejó en claro que esa zona solo se recomienda para visitarla, divertirse y pescar pero no para entrar al agua.