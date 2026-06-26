Científico mexicano crea chip para cazar celulas de cáncer

Su proyecto de investigación “Diseño de chips microfluídicos para separar células tumorales circulantes de la sangre” tiene como propósito desarrollar sistemas microfluídicos pasivos capaces de aislar células tumorales circulantes conocidas como CTC

Por. Staff

CIUDAD DE MÉXICO.- Víctor Josué Benítez Pérez, estudiante del Doctorado en Ciencias y Tecnologías Biomédicas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), centro público de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), fue seleccionado como ganador en el concurso de carteles científicos, en la categoría de posgrados, dentro del marco del “XVI Congreso Nacional de Física y Matemáticas Noether”, celebrado en la Universidad de las Américas Puebla.

Su proyecto de investigación “Diseño de chips microfluídicos para separar células tumorales circulantes de la sangre” tiene como propósito desarrollar sistemas microfluídicos pasivos capaces de aislar células tumorales circulantes conocidas como CTC presentes en muestras sanguíneas de pacientes con neoplasias malignas, particularmente con cáncer de mama invasivo.

Estas células que pueden desprenderse del tumor primario, ingresar al sistema circulatorio o linfático y participar en procesos como la metástasis, constituyen uno de los principales biomarcadores de interés clínico para el estudio de la progresión de esta enfermedad, la cual es considerada como una de las principales causas de muerte en pacientes oncológicas a nivel mundial.

La propuesta de este proyecto de investigación se basa en el aprovechamiento de fuerzas hidrodinámicas intrínsecas al flujo de pequeños volúmenes de fluidos confinados en canales con dimensiones micrométricas, las cuales pueden regularse, principalmente, a través del diseño geométrico del microcanal y las condiciones de flujo, esto, con el objetivo de inducir una focalización celular con altos niveles de eficiencia, pureza y viabilidad.

Al tratarse de sistemas pasivos, estos dispositivos no requieren el uso de campos de fuerza externos eléctricos, magnéticos, acústicos u ópticos, lo que favorece a una operatividad menos compleja, más robusta y potencialmente económica.

Además, al recuperar CTC viables, estos dispositivos podrían facilitar análisis posteriores de tipo morfológico, molecular y funcional, contribuyendo al monitoreo y pronóstico de la enfermedad, así como también a la evaluación dinámica de la respuesta del tratamiento, la vigilancia de la recidiva del cáncer y, en el futuro, al diseño de estrategias terapéuticas personalizadas y oportunas.

El diseño de estos chips microfluídicos representa una oportunidad prometedora para acercar las microtecnologías de separación celular de alto rendimiento a aplicaciones biomédicas traslacionales de alto valor.

Su desarrollo podría coadyuvar al avance de herramientas de biopsia líquida más accesibles, eficientes y compatibles con esquemas de oncología de precisión.

El estudiante participa en las líneas de generación y aplicación del conocimiento de sensores biomédicos, cuyo asesor es el doctor Wilfrido Calleja Arriaga, investigador titular del INAOE, y sus coasesores son los doctores Agustín Leobardo Herrera May, investigador titular de la Universidad Veracruzana, y Jannú Ricardo Casanova Moreno, investigador titular del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.

Benítez Pérez expresó su agradecimiento a la Secihti y a este centro de trabajo por el respaldo académico e institucional que hace posible la participación de los estudiantes en este tipo de encuentros, los cuales contribuyen de manera significativa al crecimiento profesional y al fortalecimiento de su vida académica.

Este reconocimiento no solo distingue el trabajo desarrollado, sino que también reconoce el compromiso y la calidad académica que caracteriza a nuestra institución. Asimismo, representa una valiosa oportunidad para proyectar, a nivel nacional, al quehacer científico y formativo que se impulsa desde nuestra comunidad académica.

Sin duda, este tipo de logros contribuye al fortalecimiento de la presencia institucional y constituye un estímulo para continuar trabajando con responsabilidad, dedicación y compromiso en favor de la ciencia y la educación.