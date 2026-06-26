COMAPA SUR repara colector en la zona centro de Tampico

Con el propósito de garantizar la seguridad de la población y restablecer las condiciones de la vía en el menor tiempo posible, personal del organismo realizó de manera oportuna la sustitución del tramo dañado del colector.

Por. Mario Prieto.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- COMAPA Sur concluyó los trabajos de reparación de un colector sanitario de 18 pulgadas ubicado en la calle Obregón, entre Juárez y Olmos, en la zona centro de Tampico, luego de que el colapso de la infraestructura provocara un hundimiento en esta importante vialidad.

Con el propósito de garantizar la seguridad de la población y restablecer las condiciones de la vía en el menor tiempo posible, personal del organismo realizó de manera oportuna la sustitución del tramo dañado del colector.

Debido a la relevancia de esta arteria para la movilidad en el primer cuadro de la ciudad, una vez concluida la reparación de la red sanitaria se efectuó de inmediato la reposición del pavimento, permitiendo normalizar al 100 por ciento la circulación vehicular.

Estas acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con el Ayuntamiento de Tampico, reafirmando el compromiso de ambas instituciones de atender con prontitud las contingencias en la infraestructura hidráulica y sanitaria, reduciendo al mínimo las afectaciones para la ciudadanía