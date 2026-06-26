DEA: el Cártel de Sinaloa y el CJNG son la prioridad número uno

La presidenta, Claudia Sheinbaum, sigue firme en su negativa a las ofertas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para enviar tropas terrestres a combatir los cárteles.

Por. Staff

ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades de Estados Unidos han emitido una contundente amenaza con un mensaje escalado hacia el crimen organizado mexicano.

El director de la agencia antinarcóticos (DEA), Terrance Cole, ha dirigido un mensaje contra el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, los grupos más poderosos del otro lado de la frontera a los que ha declarado prioridad número uno de los esfuerzos de la lucha contra el narcotráfico.

“A lo ancho del globo, la DEA usará todo el peso de su corporación mundial para esta lucha. Vamos a cazar a los terroristas extranjeros responsables (de la crisis del fentanilo)”, ha amenazado en una publicación en las redes oficiales de la agencia.

Cole, un experimentado agente de la DEA curtido en Afganistán, Colombia y Ciudad de México, ha subrayado su compromiso al frente de la agencia y ha recordado que se han decomisado 14 mil kilos de pastillas de fentanilo solo durante la Administración de Donald Trump, lo que equivale a 478 millones de dosis letales de la droga.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, ha zanjado mirando a la cámara.

El mensaje llega apenas 6 semanas después de la reunión que tuvo Cole con el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en Washington.

La cita fue descrita por ambos como un símbolo del cambio de paradigma en la relación binacional y en la lógica de la lucha contra el crimen.

Tanto México como Estados Unidos han estrechado sus lazos en cooperación con intercambio de información de inteligencia para cercar al crimen organizado, pero la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua ha tensado las relaciones.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, sigue firme en su negativa a las ofertas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para enviar tropas terrestres a combatir los cárteles.

Cole ha señalado que la DEA es capaz de atacar la amenaza de los carteles “desde todos los ángulos posibles”.