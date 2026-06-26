Diputado denuncia a Cinépolis Tampico por colapsar drenaje con desechos

l diputado local Claudio de Leija, aseguró que recopiló evidencia fotográfica de esta situación y exigió la intervención de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La sucursal de Cinépolis Tampico arroja restos de grasa a la red de drenajes, una mala práctica que satura las tuberías y causa rupturas de las tuberías.

El diputado local Claudio de Leija, aseguró que recopiló evidencia fotográfica de esta situación y exigió la intervención de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) para que inspeccione el negocio y aplique las sanciones correspondientes.

“Muchos como Cinépolis de la Avenida Hidalgo y ahí están las fotos tira todas las grasas y esto va en contra de Cinépolis, todas las grasas van al drenaje, todo lo que se consume, todo lo que se desecha van al drenaje”.

Además de señalar al complejo de cine, el funcionario considera como urgente que la Coepris cumpla con sus obligaciones de verificación de ingeniería sanitaria en toda la zona comercial, tras advertir que la red recibe de forma constante restos de comida y desechos sólidos.

El diputado aclaró que la solución a este problema requiere el compromiso de los empresarios y no solo de instancias como el municipio, la Comapa o la Conagua.

“Hay muchos negocios que deben comprar sus trampas y es parte de la ingeniería que debe revisar la Coepris, en el destape de drenajes te encuentras verduras, gatos, perros, todo el sistema colapsado de drenaje por falta de responsabilidades de todas partes”, concluyó