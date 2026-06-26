Entrega alcaldesa más de 400 becas

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de 427 tarjetas de la Beca Municipal "Juntos por el Talento Deportivo 2026"

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Con una visión de gobierno que apuesta por el deporte como herramienta de transformación social, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de 427 tarjetas de la Beca Municipal «Juntos por el Talento Deportivo 2026», beneficiando a atletas de diversas disciplinas que representan con orgullo a Nuevo Laredo en competencias estatales, nacionales e internacionales.

La ceremonia se realizó en la Unidad Deportiva «Benito Juárez», donde la alcaldesa reiteró que impulsar el talento deportivo es una política pública permanente de su administración, convencida de que invertir en las y los deportistas significa construir una comunidad más sana, disciplinada, competitiva y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

“Ustedes transitan firmemente por el camino del bien, edificando con cada entrenamiento un futuro brillante para todos; ustedes constituyen los ciudadanos ejemplares de Nuevo Laredo, y me siento profundamente orgullosa de estar rodeada de un talento tan extraordinario y disciplinado; como un justo reconocimiento a esa labor constante, desde mi

llegada a la administración pública instauramos el programa de becas ‘UNE al Talento Deportivo’”, manifestó.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal suma 1,173 becas deportivas otorgadas desde la creación de este programa, consolidando un modelo de apoyo integral que distingue a Nuevo Laredo como uno de los municipios que más invierten en el desarrollo del deporte en Tamaulipas.

La alcaldesa destacó que durante su gestión se ha hecho una inversión sin precedentes para fortalecer la infraestructura deportiva mediante la rehabilitación integral de la Ciudad Deportiva, la construcción del Gimnasio de Basquetbol, el Centro de Alto Rendimiento, la adquisición de equipamiento especializado como vallas para atletismo y sillas de ruedas deportivas, además de la rehabilitación del Centro Deportivo Multidisciplinario (CEDEM), proyectos que han convertido a Nuevo Laredo en un referente estatal en materia deportiva.

«Reitero mi compromiso absoluto de continuar apoyando el desarrollo deportivo para consolidar una comunidad sana, vigorosa y sumamente competitiva; este compromiso resulta evidente al observar la inversión superior a los 250 millones de pesos destinada al rubro deportivo durante nuestra gestión», afirmó la presidenta municipal.

La alcaldesa destacó que cada atleta representa un ejemplo de disciplina, perseverancia y trabajo en equipo, valores que fortalecen el tejido social y contribuyen a formar mejores ciudadanos, por lo que su gobierno continuará generando las condiciones necesarias para que las niñas, niños y jóvenes desarrollen plenamente su talento.

“Presidenta Carmen Lilia, gracias por impulsar iniciativas que fortalecen el deporte y por brindar oportunidades que motivan a las nuevas generaciones a mantenerse en el camino correcto; su respaldo nos recuerda que no estamos solos y que cuando existe voluntad para apoyar al deporte los sueños pueden convertirse en metas alcanzadas; a mis compañeros deportistas les digo sigamos luchando por nuestros objetivos, que esta beca sea de motivación para seguir entrenando, para seguir creyendo en nosotros y para continuar demostrando que Nuevo Laredo hay talento”, señaló Axel Eduardo Camacho Ramos, atleta beneficiado.

La beca «Juntos por el Talento Deportivo 2026» beneficia a atletas de distintas disciplinas deportivas, quienes contarán con un respaldo económico para fortalecer su preparación y continuar representando a Nuevo Laredo en competencias de alto nivel.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir colocando al deporte como un eje estratégico para el desarrollo de la ciudad, consolidando un modelo de gobierno humanista que invierte en las personas y posiciona a Nuevo Laredo como ejemplo de políticas públicas exitosas para el impulso del talento deportivo en Tamaulipas.