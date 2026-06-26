Invierte IMSS Bienestar más de 12 mdp para restablecer aire acondicionado en el Hospital Canseco

Por. Cynthia Gallardo
La Razón
TAMPICO, TAMAULIPAS.- El IMSS Bienestar destina más de 12 millones de pesos para la adquisición de dos nuevos equipos de aire acondicionado y la rehabilitación de un tercero en el Hospital General de Especialidades «Carlos Canseco» de Tampico, informó el coordinador estatal del organismo, Marggid Rodríguez Avendaño.
El funcionario federal explicó que actualmente se realiza la sustitución de los llamados chillers, equipos industriales indispensables para el sistema de climatización del hospital.
«En el Carlos Canseco se están cambiando los chillers, los aparatos de aire acondicionado gigantes; son dos nuevos y uno más que es susceptible de rehabilitación. Un solo clima cuesta 6 millones de pesos, son equipos de 40 toneladas de capacidad»
Rodríguez Avendaño dijo que la inversión contempla dos equipos nuevos con un valor de 6 millones de pesos cada uno, mientras que la reparación del tercer sistema representa un gasto aproximado de 250 mil pesos.
«Para el Canseco son dos nuevos, cada uno vale 6 millones de pesos, y el otro oscila la reparación en 250 mil pesos; estamos hablando de más de 12 millones de pesos»
Mientras concluyen los trabajos, el IMSS Bienestar ha implementado medidas temporales para reducir las altas temperaturas al interior del nosocomio.
«Se han tenido que utilizar abanicos gigantes que se han rentado para poder disminuir la temperatura ambiental; estamos alquilando ventiladores gigantes»
El funcionario además indicó que se permite a familiares ingresar abanicos para apoyar la ventilación de algunas áreas.
Finalmente, expresó su confianza en que el problema quede resuelto en los primeros días de julio.
«Se tiene planeado que se concluya para el 10 de julio a más tardar», afirmó.