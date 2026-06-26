Llegan más patrullas blindadas para la Guardia Estatal

Las nuevas patrullas corresponden a camionetas Dodge Ram de reciente modelo, las cuales fueron equipadas con blindaje integral de alta resistencia y escotilla superior

Por. Jesús Berlanga

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte del fortalecimiento de las acciones contra la delincuencia organizada, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas incorporará un nuevo lote de unidades tácticas blindadas que serán utilizadas en operativos de alto riesgo en distintos municipios del estado.

Las nuevas patrullas corresponden a camionetas Dodge Ram de reciente modelo, las cuales fueron equipadas con blindaje integral de alta resistencia y escotilla superior, convirtiéndolas en vehículos especializados para enfrentar situaciones de riesgo y brindar mayor protección a los elementos policiacos.

Las unidades ya permanecen en el Complejo de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, donde se realizan los últimos preparativos antes de su entrega oficial. Posteriormente serán distribuidas en diferentes regiones, con prioridad en la franja fronteriza, considerada una de las zonas con mayor actividad de grupos delictivos.

Aunque las autoridades no han informado oficialmente cuántas unidades fueron adquiridas, versiones extraoficiales señalan que serían más de 20 vehículos blindados, los cuales reforzarán la capacidad operativa de las corporaciones estatales.

La adquisición de estas patrullas se da en un contexto de constantes enfrentamientos y agresiones contra fuerzas de seguridad en municipios fronterizos. Uno de los casos más recientes ocurrió en Matamoros, donde agentes de la División de Protección Federal fueron atacados durante el cumplimiento de sus funciones.