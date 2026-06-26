Más obras históricas para Ciudad Madero

El alcalde Erasmo González Robledo inicia pavimentación en la colonia Felipe Carrillo Puerto

POR OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓM

CIUDAD MADERO, TAM.- La transformación de Ciudad Madero continúa con acciones que mejoran la calidad de vida de las familias maderenses. El presidente municipal Erasmo González Robledo dio el arranque de la obra de pavimentación a base de concreto hidráulico y obras complementarias de la calle 18 de Marzo, entre las calles Doña Cecilia y Bogotá, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, una acción que refleja el trabajo coordinado con el gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, para seguir impulsando infraestructura urbana de gran impacto social.

“Hoy Ciudad Madero tiene, por primera vez en su historia, un presupuesto superior a los mil millones de pesos. Esto es posible gracias a las contribuciones de las y los ciudadanos y al compromiso de administrar con responsabilidad el dinero público. No estamos derrochando los recursos del pueblo; los estamos invirtiendo donde verdaderamente se necesitan, en obras que cambian la vida de las familias”, expresó Erasmo González Robledo.

Asimismo, aseguró que el ritmo de trabajo continuará durante lo que resta del año y en 2027, al señalar que tan solo en esta semana el Gobierno Municipal alcanzará una inversión cercana a los 50 millones de pesos en obra pública.

Durante el arranque de los trabajos acompañaron al alcalde la diputada local Cynthia Lizabeth Jaime Castillo; la síndica primera Alicia Lema Cervantes; el secretario del Ayuntamiento, Héctor Jesús Marín Rodríguez; el director general de Obras Públicas, Timoteo Vicencio Valente; el jefe de la Oficina Fiscal, Carlos Martín García Rodríguez; la delegada regional de Bienestar Social, Cynthia Acosta Rojas; el director regional de la Secretaría General de Gobierno, Alfredo Ruiz Arias; la Secretaria Técnica Regional de de la Mesa de Seguridad y Construcción de la Paz, Doctora Diana Lizeth Tejada Márquez; así como los regidores Fernando Iván Reséndiz Vélez, presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y Ramón Gómez Narváez, integrante de dicha comisión.

En representación de las familias beneficiadas, la vecina Gabriela del Rocío Vázquez Saucedo agradeció el inicio de esta obra, al señalar que responde a una necesidad de muchos años y mejorará significativamente la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de quienes habitan en este importante sector del municipio.

La obra contempla la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 18 de Marzo en una longitud de 105 metros lineales y una superficie de 1,153 metros cuadrados. Como parte de los trabajos complementarios se realizará la reposición de 116 metros lineales de tubería de agua potable de cuatro pulgadas, el reemplazo de 140 metros lineales de drenaje sanitario de 12 pulgadas, además de la reposición de 10 tomas domiciliarias y 12 descargas sanitarias.

Asimismo, se construirá una base hidráulica y una losa de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, además de 110 metros lineales de guarniciones y 411 metros cuadrados de banquetas. También se efectuará la aplicación de pintura de tráfico, señalamiento horizontal y vertical, así como el ajuste de registros y pozos de visita existentes.

La inversión total será de 3.8 millones de pesos, con recursos del programa FAISMUN para las obras de agua potable y drenaje sanitario, y del FORTAMUN, ejercicio fiscal 2026, para los trabajos de pavimentación.

Con acciones históricas como esta, Ciudad Madero continúa avanzando en la transformación de su infraestructura urbana. Estas obras forman parte del histórico presupuesto de egresos aprobado para el municipio, que por primera vez rebasa los mil millones de pesos y permitirá destinar 245 millones de pesos a obras de infraestructura urbana, pavimentación, saneamiento de lagunas y acciones de beneficio social, consolidando un desarrollo que se refleja en beneficios directos para las familias maderenses.