Reta YAC y reta: demuestren que asigné 986 mdp para despensas

Con el titular 𝗢𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗, se dirigió a quienes “han difundido que durante mi gestión como Secretaria de Bienestar Social la autoridad competente asignó casi 986 millones de pesos en contratos de despensas, 𝗟𝗘𝗦 𝗛𝗔𝗚𝗢 𝗨𝗡 𝗥𝗘𝗧𝗢 𝗣Ú𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢”.

Por. Staff

MÉXICO.- A menos de 24 horas de que una Jueza de Control le dictó prisión preventiva bajo acusación de uso indebido de atribuciones y facultades, la ex Secretaria del Bienestar de Tamaulipas, identificada como “YAC”, lanzó un reto a los medios comunicación, periodistas y personas en general.

“A quien demuestre que durante el tiempo que YO ocupé el cargo de secretaria se adjudicaron casi 986 millones de pesos en contratos de despensas, y al que demuestre que la denuncia que tengo es, según, por presunto desvío, desfalco, mal uso o desaparición de ese presupuesto público, y a quien demuestre que obtuve beneficios de ello, le regalaré 𝗨𝗡 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗠Ó𝗩𝗜𝗟 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢 𝗬 𝗠𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗜𝗥𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗟Í𝗧𝗜𝗖𝗔”.

Así publicó el desafío en su cuenta de Facebook la tarde de este viernes.

Con el titular 𝗢𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗, se dirigió a quienes “han difundido que durante mi gestión como Secretaria de Bienestar Social la autoridad competente asignó casi 986 millones de pesos en contratos de despensas, 𝗟𝗘𝗦 𝗛𝗔𝗚𝗢 𝗨𝗡 𝗥𝗘𝗧𝗢 𝗣Ú𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢”.

También consignó en el texto:

“Y hago una precisión que deliberadamente se ha omitido en muchas publicaciones:

𝗬𝗢 𝗡𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗔𝗕𝗔.

𝗬𝗢 𝗡𝗢 𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗔𝗕𝗔.

𝗬𝗢 𝗡𝗢 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗭𝗔𝗕𝗔 𝗣𝗔𝗚𝗢𝗦.

𝗬𝗢 𝗡𝗢 𝗔𝗗𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔 𝗡𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗘𝗝𝗔𝗕𝗔 𝗗𝗜𝗡𝗘𝗥𝗢 𝗣Ú𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢.

𝗘𝗦𝗔𝗦 𝗡𝗢 𝗘𝗥𝗔𝗡 𝗙𝗔𝗖𝗨𝗟𝗧𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗠𝗣𝗘ÑÉ”.

Dijo que “por eso resulta inaceptable que se pretenda atribuirme decisiones que legalmente correspondían a otras instancias y, además, que se sumen cifras de periodos en los que ni siquiera ocupaba ese cargo para presentarlas como si hubieran ocurrido durante mi gestión”.

Y reiteró que “mi reto es muy sencillo: demuestren que durante el periodo en que YO fui secretaria se destinaron casi 986 millones de pesos en contratos de despensas y que YO era la contratante. Les regalaré 𝗨𝗡 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗠Ó𝗩𝗜𝗟 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢 𝗬 𝗠𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗜𝗥𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗟Í𝗧𝗜𝗖𝗔.

Antes de concluir la publicación enfatizó:

“Aquí está mi compromiso.

“La verdad se demuestra con pruebas, no con titulares”.