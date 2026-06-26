Tampico pondrá orden a los “viene viene”; harán valer reglamento de tránsito

La presidenta municipal señaló que el incidente ocurrido en la calle Francisco I. Madero, entre Aduana y César López de Lara, evidencia la necesidad de regular estas conductas, especialmente en una ciudad con vocación turística.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tras la difusión en redes sociales de un video donde presuntamente un «viene viene» agrede a un conductor en el centro de Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya advirtió que se pondrá orden en esta actividad y se hará valer el reglamento de tránsito para evitar abusos y prácticas irregulares en la vía pública.

La presidenta municipal señaló que el incidente ocurrido en la calle Francisco I. Madero, entre Aduana y César López de Lara, evidencia la necesidad de regular estas conductas, especialmente en una ciudad con vocación turística.

“Nos damos cuenta que también tenemos que poner orden en esa área. Platicaremos con ellos que no es la manera de conducirse, somos un municipio turístico. ¿Se podría hacer valer el reglamento de tránsito? Está prohibido apartar lugares con cubetas. Son prácticas que se han venido haciendo por años; muchas veces se cree que las tradiciones se hacen leyes y no es así”

Villarreal Anaya dejó en claro que las personas dedicadas al acomodo de vehículos no forman parte de la administración municipal y rechazó cualquier vínculo del Ayuntamiento con esas actividades.

“Lo vimos todos en las redes sociales; nos deslindamos, no es parte de la administración regularizar acciones en la vía pública. Estamos con los comerciantes de la Laguna del Carpintero”

La alcaldesa indicó que además de aplicar la normatividad vigente, se buscará dialogar con quienes realizan esta actividad para generar conciencia y evitar situaciones que dañen la imagen de la ciudad.

El tema fue abordado durante la sesión ordinaria número 64 del Cabildo de Tampico, donde la primera autoridad municipal reiteró que el objetivo es garantizar el orden en los espacios públicos y brindar certeza tanto a residentes como a visitantes.