8 para el 27 Los partidos políticos

TRÓPICO DE CÁNCER/ JESÚS COLLADO MARTÍNEZ

Por Jesús Collado Martínez

Trópico de Cáncer/Expreso Tamaulipas

29 de junio de 2026

El Instituto Nacional Electoral INE acordó el registro definitivo de los partidos políticos Somos México y Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) que podrán iniciar actividades a partir de pasado mañana 1 de julio de 2026. Con esto, México pasará de seis a ocho partidos políticos nacionales en las elecciones intermedias del 6 de junio de 2027, donde se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados,17 gubernaturas, las 32 legislaturas de las entidades federativas y mas de 1500 presidencias municipales,

El Partido Somos México es el proyecto con mayor visibilidad mediática de este proceso. Surgió formalmente de la organización civil Personas Sumando en 2025, A.C., y tiene su raíz en las movilizaciones ciudadanas conocidas como la Marea Rosa que en 2023 se opusieron a las reformas electorales del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en 2024 respaldaron la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez.

Formalmente lo presiden Guadalupe Acosta Naranjo y Cecilia Soto, en los hechos sus impulsores son los juniors empresariales Ricardo Salinas Pliego y Claudio X González, así como los ex presidentes del IFE y el INE José Woldenberg, Leonardo Valdez Zurita, y Lorenzo Córdova, que son abiertamente opositores a Morena y al régimen que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ubica a Somos México como una alternativa a la derecha opositora PAN-PRI-MC.

El Partido Construyendo Sociedades de Paz, que cambiará su nombre a PAZ, es la tercera resurrección de una misma corriente política. Su antecedente directo es el Partido Encuentro Social PES, fundado y liderado por Hugo Eric Flores Cervantes, que obtuvo registro nacional en 2015 y lo perdió en 2018 al no alcanzar el 3% de la votación en solitario, aunque ese año formó parte de la coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. En 2020 reapareció como Partido Encuentro Solidario PES, que también perdió su registro en 2021. Ahora, bajo la denominación PAZ, intenta por tercera ocasión consolidarse como fuerza nacional.

El líder moral e impulsor político del proyecto sigue siendo Hugo Eric Flores Cervantes, actual diputado federal por Morena. La representación formal recae en Armando González. Su base electoral ha sido la comunidad de iglesias neopentecostales y evangélicas. Sin embargo, su plataforma pública habla genéricamente de paz social, desarrollo comunitario y atención a grupos vulnerables, sin una declaración ideológica explícita de izquierda o derecha. En los hechos PAZ se distingue por su cercanía con Morena.

La legislación electoral establece que en su primera elección federal los nuevos partidos contaran con un financiamiento público inicial de aproximadamente 70 millones de pesos cada uno y no podrán formar coaliciones, frentes ni alianzas con otros partidos. Deben obtener por si mismos al menos el 3% de la votación nacional válida para conservar su registro y acceder al financiamiento permanente.

De acuerdo con los resultados de la encuesta de intención de voto para la elección de diputados federales publicada el 8 de junio de 2026 por De las Heras Demotecnia, si hoy fueran las elecciones Morena obtendría el 44% de los votos, el PRI 9%, el PAN 9%, Movimiento Ciudadano 7%, el PVEM 5% y el PT 2%. Lo que significa que un 47% de los ciudadanos se identifica con la alianza Morena-PVEM-PT.

Para Somos México, que se perfila como partido opositor, la prohibición de alianzas significa que no podrá sumarse al bloque PAN-PRI-MC en ningún estado ni circunscripción, deberá conquistar sus votos de manera autónoma, compitiendo incluso con los partidos con los que ideológicamente se siente más cercano. Para PAZ, que apunta al bloque en el poder, la restricción implica lo mismo, no podrá aparecer en las boletas bajo la sombra de Morena, el PVEM o el PT.

Teóricamente los nuevos partidos Somos México y PAZ podrían obtener el 3% necesario para conservar su registro entre el más de 20% de ciudadanos que no han expresado todavía inclinación hacia algún partido político, pero si los electores que acudan a las urnas deciden por afinidad política, un porcentaje de los votos para Somos México significará pérdida para el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano y lo mismo sucederá en el caso de PAZ que restará sufragios a favor de la alianza Morena-PT-PVEM.

Dicho de otra manera, los nuevos partidos contaron con el apoyo de más de 256 mil ciudadanos para obtener su registro como partidos políticos, ahora deberán obtener por si mismos 1,500,000 votos para conservarlo y aspirar a obtener diputaciones de representación proporcional (pluris) para tener voz y presencia en el Congreso de la Unión.

Las aspiraciones de los nuevos partidos Somos México y PAZ amenazan seriamente la decreciente presencia política del PAN y el PRI, las organizaciones más antiguas y con mayor historial negativo en su contra.