Entregan 100 tinacos a familias vulnerables de Nuevo Laredo

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó junto con la secretaria de Bienestar Social del Estado, Silvia Casas González la entrega de estos apoyos

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EXPRESO-LA RAZON

La coordinación entre el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo sigue dando resultados concretos para las familias que más lo necesitan, afirmó la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, al encabezar junto con la secretaria de Bienestar Social del Estado, Silvia Casas González, la entrega de 100 tinacos destinados a hogares en situación de vulnerabilidad.

Durante el evento, realizado en el Centro Comunitario de la colonia Francisco Villa, la alcaldesa reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar acciones sociales que fortalecen el bienestar, la seguridad hídrica y la calidad de vida de las familias neolaredenses.

La entrega de estos tinacos permitirá que las familias beneficiadas cuenten con un sistema de almacenamiento de agua más eficiente.

Además, Carmen Lilia Canturosas anunció que el Gobierno Municipal asumirá la instalación de los tinacos, con el propósito de garantizar que el apoyo llegue de manera completa y funcional a cada hogar beneficiado.

“Nos reunimos hoy en torno a un elemento fundamental para la vida y el desarrollo de nuestras comunidades: el agua; precisamente por ello, reconozco el esfuerzo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha puesto todo su empeño en garantizar nuestras fuentes hídricas y asegurar el acceso pleno de todas las familias tamaulipecas”, expresó.

La presidenta municipal destacó que Nuevo Laredo mantiene una relación de trabajo permanente con el Gobierno de Tamaulipas, basada en la colaboración institucional, la visión humanista y el compromiso de llevar apoyos reales a quienes más lo necesitan.

Subrayó que cuando los gobiernos trabajan coordinados, los beneficios se multiplican y llegan con mayor eficacia a las colonias, comunidades y sectores prioritarios.

“En Nuevo Laredo tenemos plena disposición de seguir trabajando de la mano con el Gobierno de Tamaulipas, porque cuando existe coordinación, voluntad y sensibilidad social, los resultados se reflejan directamente en el bienestar de las familias”, señaló la alcaldesa.

Por su parte, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, resaltó que estas acciones forman parte de la política social impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer la cercanía con la gente y responder a necesidades concretas de la población.

En el mismo evento, la funcionaria estatal entregó cerca de 200 chalecos a gestores de bienestar, a quienes exhortó a desempeñar su labor con compromiso, cercanía y vocación de servicio en favor de las comunidades.

“Hoy lo que vemos en Nuevo Laredo es voluntad de servir, un gobierno cercano a la gente cuyos resultados se reflejan en las comunidades, y vamos a buscar la manera de seguir llevando beneficios a las familias de esta gran ciudad y mejorando sus condiciones de vida ”, indicó Silvia Casas González.

La secretaria de Bienestar Social anunció además que el Centro Comunitario de la colonia Francisco Villa será rehabilitado para convertirse en un espacio más digno, funcional y adecuado para las familias del sector, como parte de una agenda de fortalecimiento comunitario en coordinación con las autoridades correspondientes.

La entrega de tinacos, la instalación por parte del municipio, el fortalecimiento de los Gestores de Bienestar y la próxima rehabilitación del Centro Comunitario Francisco Villa forman parte de una misma visión: construir bienestar desde el territorio, con gobiernos cercanos, sensibles y comprometidos con las familias tamaulipecas.