Meta enfrenta multas por 1.4 billones de dólares

En cuatro estados de Estados Unidos la acusan de crear adicción a jóvenes en plataformas

Staff

Nueva York.-Meta dijo en un escrito judicial que 4 estados de Estados Unidos reclamaban 1.4 billones de dólares en sanciones por las acusaciones de que la empresa diseñó sus plataformas Facebook e Instagram para crear adicción entre usuarios jóvenes y engañó al público sobre su seguridad.

Meta presentó esta cifra en su respuesta a los escritos de los fiscales generales sobre cómo deberían calcularse las sanciones en caso de que los estados ganaran el juicio.

La cifra, que no se había revelado anteriormente y que se acerca a la capitalización bursátil de Meta, de alrededor de 1.5 billones de dólares, se da a conocer antes del juicio que tendrá lugar en agosto en Oakland, California, por las demandas presentadas contra la empresa por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.

Meta afirmó que la cantidad no estaba respaldada por las pruebas.

«Una sanción de tal magnitud no tiene comparación en la historia de la aplicación de la legislación en materia de protección del consumidor», señaló la empresa en el escrito.

«Los descabellados cálculos de los demandantes carecen de fundamento tanto de hecho como de derecho», señaló la empresa en un comunicado, añadiendo que seguiría defendiéndose frente a las demandas de los estados.

Los daños

Los escritos de los estados están bajo secreto de sumario, pero en una audiencia judicial celebrada en junio afirmaron que estaban calculando las sanciones multiplicando el número de infracciones por los importes de las multas establecidos por la legislación estatal.

El número de infracciones se basa en el número estimado de adolescentes y usuarios jóvenes afectados por las acciones de Meta, según indicaron los estados.

Veintinueve estados han demandado a Meta ante un tribunal federal; la mayoría de ellos alegan que la empresa infringió la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores sin el consentimiento parental adecuado.

El juicio, que se celebrará en agosto ante la jueza federal de distrito Yvonne González Rogers, abordará todas las reclamaciones presentadas en virtud de dicha ley, además de las acusaciones de 4 estados de que la empresa infringió sus leyes estatales de protección de los consumidores al inducirlos a error sobre la seguridad de sus plataformas.

Meta ha negado las acusaciones, alegando que los fiscales generales no tienen pruebas de que haya engañado a los consumidores sobre la supuesta adicción que provocan sus plataformas, ya que la «adicción a las redes sociales» no es un trastorno psiquiátrico reconocido y, por lo tanto, las afirmaciones de que sus plataformas no eran adictivas no podían ser falsas.