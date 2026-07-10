Abren más oportunidades a normalistas para obtener una plaza

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que la Secretaría de Educación de Tamaulipas implementó un esquema regionalizado para la aplicación de las evaluaciones

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los egresados de las escuelas normales de Tamaulipas tendrán mayores facilidades para competir por una plaza docente, al contar con sedes regionales para presentar el examen de ingreso al servicio educativo, una medida que busca reducir traslados y permitir que permanezcan cerca de sus familias durante el proceso de selección.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que la Secretaría de Educación de Tamaulipas implementó un esquema regionalizado para la aplicación de las evaluaciones de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), con el propósito de garantizar igualdad de oportunidades a los aspirantes de todo el estado.

Explicó que todos los egresados de las escuelas normales tienen derecho a participar en los concursos nacionales de ingreso al servicio docente y que las plazas se asignan exclusivamente con base en el listado de prelación, elaborado a partir de los resultados obtenidos en la evaluación. «Hemos querido apoyar a los jóvenes para que presenten el examen más cerca de su lugar de origen y no tengan que desplazarse a otras regiones, como ocurría hace algunos años», expresó.

Precisó que el número de plazas disponibles depende de las vacantes autorizadas por la Federación para cada nivel educativo. Los aspirantes con mejores resultados obtienen los espacios disponibles, mientras que quienes no logren una asignación pueden participar nuevamente en las convocatorias que la USICAMM publica de manera periódica para preescolar, primaria y secundaria.

Valdez García destacó que Tamaulipas cuenta con siete escuelas normales —seis públicas y una rural—, además de nueve instituciones particulares dedicadas a la formación de docentes. Señaló que la prioridad es preparar maestros con las competencias necesarias para desempeñarse en comunidades rurales, semiurbanas y urbanas.

Finalmente, afirmó que el fortalecimiento de la formación inicial de los futuros docentes forma parte de la estrategia educativa impulsada por el Gobierno del Estado, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, a fin de elevar la calidad académica, ampliar las oportunidades de desarrollo profesional y mejorar la atención educativa que reciben niñas, niños y jóvenes tamaulipecos.