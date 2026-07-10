Baja inflación… pero siguen caros los básicos

Revela monitoreo de PROFECO que en esta región ubicó el costo de la canasta con 24 productos de 766.60 a 936.97 pesos

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

La inflación comenzó a moderarse en México, pero en Tamaulipas el alivio aún no se siente con la misma fuerza en la mesa de las familias.

El estado registró una inflación anual de 4.18 por ciento al cierre de junio, por encima del promedio nacional de 3.37 por ciento, y se colocó entre las cuatro entidades con mayor encarecimiento del país.

La reducción existe, aunque no equivale a un regreso de precios.

Tamaulipas venía de una inflación anual de 5.16 por ciento y de 4.97 por ciento en la quincena previa.

El indicador bajó casi un punto porcentual en pocas semanas, pero una menor inflación significa que los precios crecen más despacio, no que la despensa recupere de inmediato los costos que tenía antes.

A escala nacional, el Índice Nacional de Precios al Consumidor descendió 0.27 por ciento durante junio y llevó la inflación anual a 3.37 por ciento, su nivel más bajo desde julio de 2020.

La reducción se concentró en frutas y verduras que durante la primavera se volvieron inaccesibles para muchos hogares: el jitomate bajó 38.98 por ciento en junio, el chile poblano 40.43 por ciento y el chile serrano 26.88 por ciento.

El descenso ocurrió después de una temporada de precios extraordinarios.

En Ciudad Victoria, el jitomate llegó a venderse entre 49 y 59 pesos por kilogramo, con registros de hasta 66.90 pesos en tiendas de autoservicio.

El chile serrano alcanzó 89.90 pesos por kilogramo, la papa llegó a 50 pesos y el huevo rondó los 47 pesos por kilogramo, cifras que obligaron a muchas familias a reducir cantidades, sustituir productos o recorrer varios comercios para completar la compra semanal.

El contraste es mayor en los productos que no siempre aparecen en los titulares de inflación, pero sí en el ticket de compra. Pollo, tortilla, arroz, frijol, aceite, leche, detergente, papel higiénico, gas LP y alimentos preparados forman parte de una lista que absorbe una porción creciente del ingreso familiar.

El efecto no depende de un solo producto: una familia enfrenta el aumento simultáneo de alimentos, transporte, servicios y artículos de limpieza.

La diferencia de precios entre comercios se convirtió también en una forma de desigualdad cotidiana.

El monitoreo de la Profeco para la región norte, donde se incluye Tamaulipas, ubicó la canasta PACIC de 24 productos entre 766.60 y 936.97 pesos.

La distancia entre el precio más bajo y el más alto supera los 170 pesos por una misma compra; repetida cuatro veces al mes, puede significar cerca de 680 pesos adicionales para una familia.

En Tampico, una sucursal de Chedraui, ubicada en la colonia Tamaulipas, reportó una canasta PACIC de 810.50 pesos, por debajo del límite de 910 pesos establecido por el Gobierno federal.

Sin embargo, el parámetro debe leerse con cuidado: la canasta PACIC solo considera 24 artículos y sirve como referencia para supermercados adheridos al acuerdo, no como una medición completa de todo lo que requiere un hogar durante una semana.

Por ello, el contraste con las mediciones de pequeños comerciantes es amplio.

La ANPEC estima que una canasta alimentaria más extensa, que incorpora productos de consumo cotidiano, higiene y limpieza, supera los 2 mil 132 pesos.

No son cifras incompatibles, sino instrumentos distintos: el PACIC mide una selección acotada de productos; la otra medición se aproxima más a la compra completa que realizan las familias.

Los combustibles mantienen una presión constante sobre el precio final de los alimentos. En Ciudad Victoria, la gasolina Magna promedió 23.67 pesos por litro, la Premium 25.74 y el diésel 25.80 pesos. Cada carga de papa, jitomate, pollo o abarrotes que llega desde las centrales de abasto incorpora el costo del combustible, peajes, mantenimiento de unidades, refrigeración, almacenamiento y merma. Cuando esos gastos aumentan, el incremento termina reflejándose en mercados, tianguis y supermercados.

La Profeco es la autoridad responsable de vigilar que los comercios exhiban precios, respeten promociones y no apliquen reetiquetados irregulares. Mientras el Gobierno federal mantiene el PACIC como medida de contención, la baja de la inflación ofrece una señal favorable para el segundo semestre, pero no resuelve el desgaste acumulado: para miles de hogares tamaulipecos, hacer rendir la despensa todavía exige comparar precios, cambiar marcas, ajustar porciones y dejar fuera productos que hasta hace unos meses eran habituales