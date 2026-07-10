Capturan en Cancún a Alejandro Mario ‘N’, cuñado de Inés Gómez Mont

El también abogado y empresario fue aprehendido en Cancún y se informó que será ingresado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México

MÉXICO.- La mañana de este viernes 10 de julio se hizo pública la detención del abogado y empresario, Alejandro Mario «N», hermano del abogado, Víctor Álvarez Puga y cuñado de la conductora Inés Gómez Mont, quienes se encuentran prófugos de la justicia desde septiembre de 2021 tras haber sido señalados de cometer distintos delitos financieros.

En el Registro Nacional de Detenciones se precisa que dicha aprehensión ocurrió la noche del jueves 9 de julio en Cancún, Quintana Roo, sin embargo, se precisó que ya se encuentra ingresado en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, cabe destacar que, todavía no se ha informado cuáles son los cargos por los que enfrentará a la justicia, sin embargo, se sabe que ha sido señalado en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos financieros como lavado de dinero.

#Estados 🚨⚖️ Detienen en Cancún al hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga. Alejandro Mario «N» fue arrestado la noche del 9 de julio en Cancún, Quintana Roo, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Víctor Manuel Álvarez Puga permanece prófugo de la justicia mexicana… pic.twitter.com/7ZlXU6bi1y — Moviendo Ideas (@moviendoideas) July 10, 2026

Así fue la detención de Alejandro Mario «N», hermano del abogado Víctor Álvarez Puga

De acuerdo con la información disponible en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD), la detención de Alejandro Mario «N», estuvo a cargo de personal de la Policía Federal Ministerial y se realizó en punto de las 21:26 horas del jueves 9 de julio en un inmueble ubicado en el Bulevar Kukulcán Zona Hotelera en la colonia Puerto Cancún del municipio de Benito Juárez , Quintana Roo y como se dijo antes, tras su aprehensión fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México donde un juez federal será el encargado de definir su situación jurídica en las siguientes horas.

En adición a al referida información, se precisó que Alejandro Mario «N» mide 1.80 metros de estatura, tiene cabello rizado entre cano, tez morena, con barba y que no presenta ningún tatuaje, asimismo, se señaló que al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla azul claro, camisa manga corta en color azul y utilizaba mocasines verdes.

Como se dijo antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD), todavía no ha precisado cuáles son los delitos por los que Alejandro Mario «N» es requerido por la justicia, sin embargo, el abogado y empresario ha sido señalado en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en delitos financieros como lavado de dinero, así como de encabezar una red de empresas fachada.

Cabe destacar que, el hermano de Alejandro Mario «N», Víctor Álvarez Puga y su cuñada, la conductora Inés Gómez Mont, se encuentran prófugos de la justicia desde septiembre de 2021 luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) emitiera las respectivas órdenes de captura por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos como lavado de dinero, desvío de fondos públicos y crimen organizado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO