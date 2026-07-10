Con un dibujo, niño victorense conquista el primer lugar estatal

Chris Hazael Martínez Hernández obtuvo el primer lugar en la Categoría B de Dibujo del concurso estatal organizado por el DIF Tamaulipas con su obra "Los niños no deben de trabajar".

Por. Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un mensaje claro y contundente le dio el triunfo al victorense Chris Hazael Martínez Hernández, quien obtuvo el primer lugar en la Categoría B de Dibujo del concurso estatal con la obra «Los niños no deben de trabajar».

El menor fue el único participante de Ciudad Victoria que logró subir al primer sitio entre más de mil 800 trabajos enviados por estudiantes de primaria y secundaria de 16 municipios de Tamaulipas, convirtiéndose en uno de los rostros más destacados del certamen.

Su dibujo llamó la atención por el mensaje en favor de la niñez y contra el trabajo infantil, uno de los problemas que aún afecta a miles de menores en el país. La creatividad y la sensibilidad plasmadas en su obra le valieron el reconocimiento del jurado.

El concurso fue organizado por el Sistema DIF Tamaulipas mediante el programa PANNARTI, que busca generar conciencia sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes a través del arte y la participación estudiantil.

Además del concurso de dibujo, también se premió a estudiantes que elaboraron carteles sobre los derechos de la infancia, en una convocatoria que reunió la participación de escuelas de distintos municipios del estado.

Con este logro, Chris Hazael Martínez Hernández pone en alto el nombre de Ciudad Victoria y demuestra que, desde una hoja de papel y con mucho talento, también es posible impulsar mensajes que invitan a proteger la infancia.