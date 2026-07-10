Del campo a la despensa: Tamaulipas apuesta por la tortilla de sorgo

El proyecto será financiado con recursos estatales y contará con la participación de diversas dependencias, entre ellas Obras Públicas, Protección Civil y otras instancias encargadas de garantizar que la infraestructura cumpla con todos los requisitos técnicos y de seguridad.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

El Gobierno de Tamaulipas avanza en la consolidación de un proyecto estratégico para el campo y la alimentación de las familias más vulnerables: la construcción de una planta procesadora de harina de sorgo blanco que permitirá abastecer programas alimentarios del DIF Estatal, la Secretaría de Bienestar y los centros penitenciarios de la entidad.

Fue el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, quien informó sobre este proyecto que mantiene el cronograma previsto y actualmente se encuentra en la etapa de definición del terreno donde será instalada la planta, cuya operación se prevé para el segundo semestre del próximo año.

La ubicación definitiva se busca en una zona cercana a los principales productores de sorgo, luego de que se descartaran algunas alternativas por la falta de condiciones indispensables como disponibilidad de agua potable, energía eléctrica suficiente y acceso a gas natural.

“Estamos ya en la definición de lo que es el lote en donde se va a instalar la planta, estratégicamente ubicada. Lo importante es que esté cerca de las zonas de producción”, explicó.

Aunque inicialmente se contempló un predio en Altamira, las autoridades analizan ahora opciones en la región de Soto la Marina, donde existen mejores condiciones para garantizar la operación de la planta.

Harina saludable para millones de despensas

El proyecto contempla una producción superior a las 20 mil toneladas anuales de harina de sorgo blanco, utilizando alrededor de 2.4 toneladas de grano por hora, lo que también abriría un importante mercado para los agricultores tamaulipecos.

Varela Flores destacó que la planta tendría asegurada gran parte de su demanda desde el primer día, ya que el producto sería incorporado a los programas alimentarios del gobierno estatal.

“El primer consumidor son el millón y medio de despensas que consume el Estado, además de todo lo que consume el DIF, Bienestar y los penales”, señaló.

La iniciativa busca impulsar el consumo de tortillas elaboradas con harina de sorgo, un alimento que ha mostrado una alta aceptación entre la población debido a sus beneficios nutricionales.

Una tortilla que aporta más proteína y fibra

De acuerdo con el funcionario, la harina se obtiene del grano completo de sorgo blanco, sin procesos de refinación, lo que permite conservar mejor sus propiedades alimenticias.

Entre sus ventajas destacan un menor índice glucémico, mayor contenido de proteína y fibra, además de que contribuye a una alimentación más saludable en comparación con otros productos elaborados con harinas refinadas.

“Engorda menos, tiene más proteína, tiene más fibra y muchas ventajas. Además, el sabor es muy parecido al de la tortilla tradicional; con los ojos cerrados la gente no nota la diferencia”, afirmó.

La aceptación del producto ha sido respaldada por estudios realizados con apoyo del Colegio de Tamaulipas y por la respuesta obtenida en las tortillerías que ya comercializan tortillas elaboradas con harina de sorgo en Ciudad Victoria.

Pero además de fortalecer los programas alimentarios, la nueva planta podría generar una importante derrama económica para los productores agrícolas, ya que requerirá materia prima proveniente de aproximadamente 10 mil hectáreas de cultivo de sorgo blanco.

El proyecto será financiado con recursos estatales y contará con la participación de diversas dependencias, entre ellas Obras Públicas, Protección Civil y otras instancias encargadas de garantizar que la infraestructura cumpla con todos los requisitos técnicos y de seguridad.

Con esta apuesta, Tamaulipas busca agregar valor a uno de sus cultivos más representativos, impulsar la producción local y ofrecer una alternativa alimentaria más saludable para miles de familias beneficiarias de programas sociales.