Del salón de clases a la élite mundial: DeerBot pone en alto a México

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La imaginación, el estudio y la perseverancia llevaron a un grupo de estudiantes de Ciudad Victoria a escribir una página memorable para Tamaulipas. El equipo DeerBot, de la Secundaria Técnica No. 1 «Álvaro Obregón», conquistó el quinto lugar mundial en el Robotics for Good Youth Challenge, celebrado en Ginebra, Suiza, al competir frente a las mejores delegaciones juveniles de 28 países.

El resultado representa uno de los logros internacionales más importantes para la educación científica del estado. Las y los jóvenes no solo llevaron el nombre de México a uno de los escenarios más prestigiosos en robótica e inteligencia artificial, sino que demostraron que el talento, cuando encuentra oportunidades, puede romper cualquier frontera.

Su camino hacia la final comenzó el pasado 25 de abril, cuando obtuvieron el primer lugar en la categoría Junior y el Premio a la Innovación durante el AI for Good Youth Challenge México 2026, realizado en Monterrey, Nuevo León. Esa victoria les otorgó el pase para representar al país en la competencia internacional.

En Ginebra, los estudiantes enfrentaron a equipos provenientes de cuatro continentes y lograron avanzar hasta las semifinales, donde consolidaron un histórico quinto lugar mundial.

Su desempeño fue reconocido por la calidad de su propuesta y por la capacidad de aplicar la tecnología para resolver problemas ambientales.

El proyecto con el que conquistaron al jurado se tituló «Sembrando el Futuro a lo Largo de la Ruta de la Mariposa Monarca». La iniciativa integra inteligencia artificial, robótica y drones para contribuir a la restauración de ecosistemas mediante la dispersión inteligente de semillas en zonas estratégicas, con el objetivo de fortalecer la conservación de la mariposa monarca durante su recorrido migratorio.

Los prototipos desarrollados por DeerBot demostraron que la innovación también puede estar al servicio del medio ambiente. A través de programación, automatización y robótica educativa, las y los alumnos propusieron una solución tecnológica a un desafío real, convenciendo al jurado de que la ciencia puede convertirse en una aliada de la naturaleza y de las comunidades.

La participación del equipo fue posible gracias al apoyo brindado por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), mediante el Programa de Formación de Capital Humano, lo que permitió que los jóvenes viajaran a Suiza para representar a Tamaulipas y a México en un certamen organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con el respaldo de más de 50 organismos del Sistema de las Naciones Unidas y del Gobierno de Suiza.

Más allá del diploma y del quinto lugar mundial, DeerBot regresa con un logro que inspira a toda una generación. Su historia confirma que desde un salón de clases de Ciudad Victoria pueden surgir proyectos capaces de competir con los mejores del planeta y deja claro que el talento de la juventud tamaulipeca tiene un lugar en el futuro de la ciencia y la tecnología.