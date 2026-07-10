Embajada de Noruega agradece a México el apoyo rumbo al duelo ante Inglaterra

La euforia por Erling Haaland ha provocado que las mismas autoridades noruegas radicadas en suelo nacional agradezcan el apoyo

MÉXICO.- Luego de que México cayera eliminado por la Selección de Inglaterra, miles de aficionados han decidido apoyar al equipo noruego comandado por el delantero Erling Haaland. Dicha acción ha llegado hasta los oídos de la Embajada de Noruega que ha agradecido el apoyo con un emotivo mensaje.

“En la Embajada de Noruega nos emociona mucho ver el apoyo de nuestros amigos mexicanos a nuestra selección. Ahora no solo nos unen los tacos y el bacalao, sino también nuestra pasión por el fútbol”, se escucha en el video de la delegación europea

El apoyo mexicano apareció luego de que la Selección Inglaterra eliminara a México en la fase de Octavos de Final en la cancha del Estadio Azteca. La derrota es lo que ha derivado en que los apoyos nacionales se enfoquen hacia el conjunto de los vinkingos.

Erling Haaland, una de las máximas figuras del futbol internacional y referente de la selección de Noruega, continúa apostando por métodos innovadores para mantenerse en la élite.

El delantero del Manchester City trabaja de manera cercana con John Haddad, un especialista en biomecánica y movimiento radicado en Beirut, Líbano, cuya labor se ha convertido en una pieza fundamental dentro de la preparación física del goleador noruego.

Haaland, reconocido por su potencia física, velocidad y capacidad goleadora, cuenta con un equipo multidisciplinario de entrenadores, fisioterapeutas y especialistas que supervisan cada aspecto de su condición atlética. Dentro de ese grupo destaca Haddad, quien se enfoca en optimizar la mecánica corporal del futbolista, mejorar su explosividad y perfeccionar los movimientos que le permiten obtener ventaja frente a los defensores.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO