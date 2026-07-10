Gerardo lucha por su vida; familia pide ayuda urgente para costear medicamento

La familia de Edgar Gerardo García Mancha lanzó un llamado urgente para reunir 17 mil pesos y adquirir un medicamento indispensable que permita estabilizarlo y trasladarlo a un hospital de Monterrey

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La esperanza de salvar la vida de Edgar Gerardo García Mancha depende hoy de la solidaridad de la ciudadanía. Su familia lanzó un llamado urgente para reunir los 17 mil pesos necesarios para adquirir un medicamento indispensable que permita estabilizarlo y trasladarlo a un hospital de Monterrey, donde requiere atención especializada por un grave problema cardíaco.

De acuerdo con sus familiares, Gerardo permanece hospitalizado con un delicado diagnóstico del corazón y los médicos señalaron que el fármaco debe conseguirse lo antes posible para hacer posible el traslado de emergencia y continuar con el tratamiento que podría salvarle la vida.

Ante la difícil situación económica, sus seres queridos iniciaron una campaña de recaudación de fondos y solicitaron el apoyo de la comunidad. Destacaron que cualquier aportación, sin importar el monto, representa una esperanza para alcanzar la cantidad requerida.

Además de las donaciones, la familia pidió compartir el mensaje en redes sociales para que llegue a más personas y aumentar las posibilidades de reunir el recurso en el menor tiempo posible.

Quienes deseen colaborar pueden realizar su donativo a la cuenta Santander a nombre de Blanca Rodríguez, con número de tarjeta 5579 1005 0148 9882, habilitada exclusivamente para recibir los apoyos destinados al tratamiento de Gerardo.

Mientras la carrera contra el tiempo continúa, familiares y amigos mantienen la esperanza de que la solidaridad de la población haga posible el traslado a Monterrey y le brinde a Edgar Gerardo García Mancha una nueva oportunidad para seguir luchando por su vida.