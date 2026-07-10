«Nunca fueron reales»: Shakira explota contra fotos falsas creadas con IA.

Shakira denunció la difusión de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial y confirmó que su equipo ya trabaja para retirarlas.

MÉXICO.- En los últimos días comenzaron a circular en redes sociales varias imágenes donde aparentemente Shakira aparecía junto a un actor mexicano. Las fotografías rápidamente despertaron rumores entre algunos usuarios, pero la historia dio un giro cuando la propia cantante aclaró que nunca fueron reales.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la artista colombiana explicó que esas imágenes fueron creadas con inteligencia artificial y aseguró que su equipo ya trabaja para retirarlas de internet.

Además, pidió a sus seguidores no dejarse engañar por publicaciones que buscan difundir información falsa sobre su vida personal o utilizar su imagen sin autorización.

La intérprete de Hips Don’t Lie aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo de sus fans, quienes desde el primer momento comenzaron a señalar que varias de las fotografías presentaban señales de haber sido generadas digitalmente.

Shakira confirma que su equipo ya trabaja para eliminar las imágenes

En su mensaje, la cantante explicó que durante las últimas semanas comenzaron a aparecer montajes donde se le veía en situaciones que, según dijo, nunca ocurrieron.

También señaló que algunas de esas imágenes fueron utilizadas para promocionar marcas con las que no tiene ninguna relación comercial, mientras que otras buscaban reforzar rumores sobre su vida privada.

Aunque reconoció que la inteligencia artificial forma parte de los avances tecnológicos actuales, dejó claro que eso no justifica el uso de su imagen para crear contenido falso.

Por ese motivo, informó que las personas que forman parte de su equipo ya trabajan para localizar ese material y solicitar que sea retirado de las plataformas donde ha sido compartido.

La colombiana también destacó que muchos de sus seguidores identificaron rápidamente que las fotografías eran falsas y ayudaron a advertir a otros usuarios antes de que la desinformación siguiera creciendo.

Las fotografías alimentaron rumores en redes sociales

Aunque Shakira no mencionó cuáles fueron exactamente las imágenes que motivaron su comunicado, durante los últimos días sus seguidores habían comentado una serie de montajes que comenzaron a difundirse principalmente en X.

En esas publicaciones, la cantante aparecía supuestamente junto a un actor mexicano con quien algunos usuarios intentaron relacionarla sentimentalmente.

Las imágenes empezaron a compartirse como si fueran fotografías reales, lo que provocó dudas entre algunos internautas.

Sin embargo, varios fans señalaron detalles que delataban el uso de inteligencia artificial, como errores en algunos rasgos físicos, sombras poco naturales y elementos visuales que no coincidían con una fotografía auténtica.

Conforme aumentaron las denuncias de los usuarios, la cuenta que difundía parte de ese contenido dejó de estar disponible.

Aunque no se ha informado oficialmente el motivo de esa suspensión, muchos seguidores celebraron que las imágenes dejarán de circular desde ese perfil.

Cada vez más famosos enfrentan el problema de las imágenes creadas con IA

El caso de Shakira se suma a una situación que cada vez afecta a más figuras públicas.

Las herramientas de inteligencia artificial permiten generar fotografías muy realistas en pocos minutos, algo que ha facilitado la creación de montajes donde artistas, deportistas o actores aparecen en lugares donde nunca estuvieron o junto a personas con las que jamás coincidieron.

En otros casos, estas imágenes también son utilizadas para promocionar productos, crear noticias falsas o generar rumores que después se difunden rápidamente en redes sociales.

Por ello, varios especialistas recomiendan revisar siempre si la información proviene de fuentes oficiales antes de compartir fotografías que puedan resultar sorprendentes.

También aconsejan desconfiar de imágenes que aparecen únicamente en cuentas desconocidas o que no han sido publicadas por los propios artistas o medios confiables.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR