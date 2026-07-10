Tamaulipas garantiza agua pese a adeudo con EU

El secretario destacó que el panorama hídrico ha mejorado considerablemente en las últimas semanas gracias a las lluvias registradas en distintas regiones del estado.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

Ante las presiones de Estados Unidos para que México cumpla con la entrega de agua pendiente establecida en el Tratado de 1944, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, aseguró que el estado respaldará las decisiones de la Federación, siempre y cuando se garantice el suministro para los tamaulipecos.

El funcionario recordó que el adeudo de agua con el vecino país se originó por las condiciones extraordinarias de sequía que afectaron a la cuenca del río Bravo durante el ciclo anterior, además de problemas de sobreconcesionamiento en la región.

“Es un tema federal, muy sensible y muy complicado para el país”, señaló al ser cuestionado sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Quiroga Álvarez indicó que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas ha mantenido una postura de respaldo a la Federación y a la presidenta Claudia Sheinbaum, al tratarse de acuerdos suscritos entre ambas naciones.

No obstante, dejó claro que cualquier decisión deberá respetar las necesidades hídricas de la población mexicana y, particularmente, de los tamaulipecos.

“El gobernador ha sido muy claro en solidarizarse con la Federación, pero privilegiando que no falte el agua que requieren los tamaulipecos, especialmente para el uso público urbano”, afirmó.

El secretario destacó que el panorama hídrico ha mejorado considerablemente en las últimas semanas gracias a las lluvias registradas en distintas regiones del estado.

En la cuenca del río Bravo, explicó, las presas internacionales La Amistad y Falcón han recuperado niveles importantes de almacenamiento tras meses de condiciones críticas.

Mientras tanto, la presa Vicente Guerrero, principal fuente de abastecimiento para Ciudad Victoria, se encuentra al 61 por ciento de su capacidad, con más de 2 mil 300 millones de metros cúbicos almacenados.

“Para abastecer a Victoria se requieren alrededor de 30 millones de metros cúbicos, por lo que existe una amplia disponibilidad de agua”, precisó.

En el sur de Tamaulipas, añadió, el panorama es todavía más favorable. Las presas Emilio Portes Gil y Ramiro Caballero superan el 90 por ciento de almacenamiento, mientras que el sistema lagunario registra excedentes que incluso están siendo descargados hacia el mar.

Quiroga Álvarez contrastó estas condiciones con la crisis hídrica de 2024, cuando algunos embalses llegaron a niveles mínimos históricos cercanos al uno por ciento de su capacidad.

Las declaraciones fueron realizadas durante la reactivación del Consejo de Cuenca de la Región Hidrológica de los ríos San Fernando y Soto La Marina, espacio en el que participan usuarios agrícolas, ganaderos, forestales, organismos operadores de agua y dependencias federales para analizar la situación de las cuencas y proponer acciones que garanticen su sostenibilidad.