VIDEO: Ladrón intenta robar huevos, pero termina rompiéndolos antes de huir

De acuerdo con las imágenes difundidas en internet, el sospechoso recurrió a un método poco común para cometer el robo. Desde el exterior del negocio, introdujo un par de palos de escoba a través de la rejilla metálica de protección para alcanzar los cartones de huevos que se encontraban en el interior. Con paciencia y habilidad, logró acercarlos hasta el borde con la intención de sacarlos sin ingresar al establecimiento.

El robo de huevos fallido

Sin embargo, cuando parecía que su estrategia estaba funcionando, el improvisado plan comenzó a fallar. Al intentar extraer los envases, varios de ellos se deslizaron y terminaron cayendo al suelo. Los huevos rodaron uno tras otro, rompiéndose en el proceso e impidiendo que el hombre pudiera llevarse la mayor parte del botín. Al final, solo consiguió rescatar unos cuantos huevos antes de retirarse del lugar.

Los huevos rodaron uno tras otro, rompiéndose en el proceso. Foto Captura de pantalla/DaimapyBSNq

El curioso momento quedó registrado por las cámaras de vigilancia y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde acumuló miles de reproducciones y reacciones. Más allá del intento de robo, lo que llamó la atención de los usuarios fue la peculiar forma en la que el sujeto ejecutó su plan y el inesperado desenlace que convirtió el atraco en una escena casi cómica.

La reacción de los internautas

Los comentarios no tardaron en aparecer y, en su mayoría, los internautas coincidieron en que la creatividad del ladrón no fue suficiente para evitar que el robo terminara en un rotundo fracaso. Algunos bromearon con que «la gravedad hizo justicia», mientras que otros señalaron que el esfuerzo realizado no compensó los pocos huevos que finalmente logró sacar.

Quedaron pocos huevos tras el robo. Foto/freepick

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del presunto responsable ni han informado si fue localizado tras la difusión del video. Mientras tanto, la grabación continúa viralizándose en redes sociales, donde miles de personas siguen compartiendo el curioso episodio.

Un poco más y solo se robaba la bandeja

En su receta, solo le faltaron 6

Pensé que tenía una bolsa e iba a tomar una por una!

Hay que robar 3 más para completar la bandeja

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO