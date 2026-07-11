Civiles atacan a la Sedena en Matamoros, 2 de ellos son heridos

Por Staff
Expreso – La Razón
Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional repelió una agresión por parte civiles armados en las inmediaciones del Libramiento y la avenida La Gran Puerta de México, a la altura de la colonia Praderas de La Rioja, en Matamoros, Tamaulipas.
Uno de los vehículos en los que se desplazaban los presuntos agresores perdió el control y se impactó. De manera preliminar se reportan 2 de ellos lesionados.
En el lugar fueron asegurados un fusil calibre .50 tipo Barrett, 8 armas largas, un vehículo y diverso equipo táctico.
No se reportan elementos militares lesionados.
Las autoridades mantienen presencia en la zona y continúan con las acciones de seguridad correspondientes.