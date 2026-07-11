Una cita con la nostalgia en el Cine Avenida

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) invitó a la ciudadanía a participar en la proyección del documental “Cine Avenida, Testigo del Tiempo”, que se realizará este domingo 12 de julio a las 20:00 horas en el inmueble ubicado en el 17 Allende, edificio que durante décadas albergó al emblemático Cine Avenida de Ciudad Victoria.

La invitación fue realizada por el director general del ITCA, Héctor Romero Lecanda, quien destacó el valor histórico, cultural y sentimental que representa este espacio para generaciones de victorenses.

“Cuántas historias, cuántas vivencias y cuántas películas se proyectaron en este maravilloso lugar, que fue punto de encuentro, de esparcimiento y de diversión para las familias de Ciudad Victoria”, expresó.

El documental, dirigido por Víctor Galarza y producido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas con el respaldo del ITCA, busca rescatar la memoria histórica de uno de los recintos más significativos para la vida cultural de la capital tamaulipeca.

A través de testimonios de personas que conocieron y disfrutaron del Cine Avenida en su época de mayor actividad, la producción explora el impacto social y cultural que tuvo este espacio en la comunidad. Asimismo, incorpora las perspectivas de especialistas y actores culturales que analizan su relevancia desde distintos enfoques.

Entre los participantes figuran una socióloga, quien aborda el significado social de los espacios cinematográficos; el cronista de la ciudad, que comparte detalles sobre la historia del inmueble; y una artista urbana, quien explica cómo el antiguo cine se ha convertido en un referente para las expresiones artísticas contemporáneas.

Romero Lecanda señaló que el cortometraje también plantea una reflexión sobre el estado actual del edificio y las posibilidades que existen para su futuro, incentivando el diálogo sobre la conservación del patrimonio cultural de Ciudad Victoria.

La proyección forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la memoria colectiva y promover el reconocimiento de espacios que marcaron la identidad de la ciudad.

La entrada será gratuita y abierta al público, por lo que las autoridades culturales exhortaron a las familias victorenses, amantes del cine y público en general a asistir y reencontrarse con la historia de uno de los recintos más recordados de la capital tamaulipeca.

La proyección del documental se realiza en un momento clave para el futuro del inmueble, luego de que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunciara la recuperación del histórico Cine Avenida como parte de una estrategia de rescate de espacios públicos y culturales en la capital del estado.

Y rd que de acuerdo con el mandatario, el Gobierno estatal logró un acuerdo con la familia Sulaimán para adquirir el edificio y transformarlo en un espacio dedicado a la promoción artística y cultural.

Villarreal Anaya ha señalado que el antiguo cine, ubicado en la esquina del 17 y Allende, guarda “tantas remembranzas hermosas” para generaciones de victorenses, por lo que su recuperación busca devolverle vida como un punto de encuentro ciudadano. El proyecto contempla convertir el inmueble en un recinto para las artes visuales y las expresiones culturales, integrado al corredor dominical de Libre 17, con actividades permanentes para las familias tamaulipecas.

Incluso, el gobernador ha expresado que el renovado Cine Avenida podría convertirse en un sitio de visita obligada dentro del Centro Histórico de Ciudad Victoria, fortaleciendo la identidad cultural de la ciudad y preservando uno de sus espacios más emblemáticos.