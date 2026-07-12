Bárbara de Regil es atendida de emergencia tras beber cloro por accidente

La actriz preocupó a sus seguidores al revelar que había ingerido un producto de limpieza al pensar que se trataba de una botella con agua

MÉXICO.- Bárbara de Regil encendió las alertas entre sus seguidores al relatar los momentos de angustia que sufrió al percatarse de que había ingerido cloro por accidente. La actriz señaló que vio una botella con agua en su cocina y pensó que podía beberla, sin embargo, de inmediato se percató de que se trataba de un producto de limpieza por lo que no dudó en acudir al médico para ser atendida de emergencia.

¿Cuál es el estado de salud de Bárbara de Regil?

La actriz compartió en redes sociales un video relatando el incidente que sufrió en su hogar y que puso en riesgo su salud. Y es que vio una botella que parecía tener agua y al pensar que su esposo, Fernando Schoenwald, la había dejado en ese sitio no dudó en beberla. Aunque había una cubeta junto a la botella no lo relacionó al instante y sin temor le dio un sorbo percatándose del sabor al instante y que se trataba de un producto de limpieza.

«Estas son las cosas que sólo me pasan a mí y no le pasan a nadie más. Vi esto aquí, al lado, al lado vi esta cubeta, mi cabeza no hizo relación. Lo vi y dije: ‘Fer dejó agua y le voy a dar un trago'», relató De Regil para después publicar un clip en el que se muestra en el consultorio médico: “Ya estoy en el doctor. Gracias por sus mensajes. Como lección: el cloro siempre va con etiqueta de CLORO. La misma doctora me dijo que es muy peligroso”.

La protagonista de «Rosario Tijeras» indicó que acudió al médico de inmediato y se encuentra bien de salud, pero no dudó en enviar un mensaje a sus seguidores con un consejo para evitar que puedan enfrentar por una situación similar poniéndose en riesgo. La actriz indicó que, como indicación de su propio médico, todos los productos de limpieza lleven etiqueta.

¿Qué hacer en caso de una intoxicación por cloro?

El cloro es un químico que impide la proliferación de bacterias; reacciona con el agua dentro y fuera del cuerpo para formar ácido clorhídrico y ácido hipocloroso, ambos extremadamente tóxicos, explica MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Es importante mencionar que ante una intoxicación con cloro es importante acudir de inmediato con un médico para recibir la atención correcta.

Entre los síntomas de intoxicación por cloro se incluyen dificultad para respirar, inflamación de la garganta (también puede causar dificultad respiratoria) y agua dentro de los pulmones (edema pulmonar). En la sangre, se produce un cambio significativo en el nivel ácido de la sangre (equilibrio en el pH) que lleva a daño en todos los órganos del cuerpo

Ojos, oídos, nariz y garganta

Pérdida de la visión

Fuerte dolor de garganta

Fuerte dolor o ardor en nariz, ojos, oídos, labios o lengua

Sistema gastrointestinal

Sangre en las heces

Quemaduras en el esófago

Dolor abdominal fuerte

Vómitos

Vómitos con sangre

Corazón y vasos sanguíneos

Colapso circulatorio

Presión arterial baja que se presenta rápidamente (shock)

Piel

Quemaduras

Orificios (necrosis) en la piel o tejidos subyacentes

Irritación

En caso de una intoxicación por cloro MedlinePlus recomienda no provocar el vómito a la persona, a menos que así lo indique el centro de toxicología o un proveedor de atención médica. Si el químico entró en contacto con la piel o los ojos, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO