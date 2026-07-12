Estas son las diferencias entre una Onda de Calor y la Canícula; así afectarán a México

Aunque en ambos fenómenos climáticos se presenta un incremento en las temperaturas; sin embargo, tienen muchas diferencias entre sí

MÉXICO.- ¡Que el calor no te tome por sorpresa! Una vez que inicia el verano también llegan las preocupaciones por el incremento de las temperaturas; sin embargo, para quienes viven en México sabrán que la temporada de calor se divide en diferentes fenómenos climáticos que tienen temporadas, duraciones y características diferentes.

El claro ejemplo de lo anterior es la onda de calor y la canícula, dos fenómenos climáticos que aunque se caracterizan por temperaturas altas, no son lo mismo ni en durabilidad ni en situaciones adyacentes, ya que una de ellas solo dura hasta tres días, y la otra puede estar acompañada también de sequías de relevancia.

Aquí te contamos lo que dicen los expertos del Centro Nacional de Prevención de Desastres y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, quienes esclarecen a la población mexicana cuáles son las diferencias entre una onda de calor y la canícula, así como cuáles son los efectos que se tienen en nuestro país.

¿Qué es una onda de calor?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres de México señala que para que una onda de calor sea determinada como tal, debe de cumplir con la característica de que el clima cumpla con un periodo de más de tres días consecutivos con temperaturas que superen el promedio diario. De acuerdo con lo que la dependencia indica, lo anterior aplica para:

Las temperaturas máximas que se registran entre las 14:00 y 16:00 horas

Las temperaturas mínimas para las mínimas entre las 05:00 y 07:00 horas

En cuanto a las características de este fenómeno, se detalla que una onda de calor se presenta por, “la presencia de un anticiclón en niveles altos de la atmósfera, el cual favorece un ambiente diurno muy caluroso sobre el noroeste, norte, noreste y occidente de la República Mexicana”.

¿Qué es la Canícula?

Cada año la Canícula se convierte en un tema de importancia en México en gran parte del país; sin embargo, existen muchas dudas de qué la hace tan diferente de una onda de calor, por ejemplo, si ambas hablan de temperaturas altas en distintas regiones del país.

Y en una aclaración, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Canícula solo ocurre durante el verano y que más allá del calor, también se caracteriza por ser una temporada de sequía ante la disminución o ausencia de lluvias.

“La palabra canícula deriva de la palabra ‘canes’, que significa ‘perros’, y su alusión al fenómeno de calor abrasivo tiene una base astronómica, ya que se refiere a la constelación del Can Mayor (Canícula) y su estrella Sirio ‘La Abrasadora’, cuya primera aparición en el horizonte coincidía con el fenómeno de calor excesivo”, detalla el Instituto.

De acuerdo con los expertos mexicanos, este fenómeno ocurre en varios puntos del país durante los mes de julio y agosto, momentos del año en los que las lluvias disminuyen e incrementan las altas temporadas. Entre sus características destaca:

Inicia semanas después del solsticio de verano.

Tiene temperaturas que superan los 37 grados Celsius

Hay disminución de lluvias, calentamiento del aire y cielos despejados.

En México, los estados que sufren mayor afectación por la canícula son: Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO