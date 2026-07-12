Estos son los mejores pantalones de mezclilla, según estudio de la Profeco

MÉXICO.- La mezclilla, conocida en gran parte del mundo como denim, es uno de los tejidos más populares y versátiles que ha permanecido en el mercado por generaciones. Consciente de ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instruyó el estudio de 30 modelos de pantalones para caballero, de los cuales 13 están compuestos por un 100% de algodón y 17 por una mezcla de fibras.

Como parte del análisis, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó el cumplimiento de la información comercial en el etiquetado, acabados y confección, identificación y contenido de fibras, peso, cambio dimensional y distorsión de la prenda después del lavado, el grado de pérdida de color, resistencia al uso, entre otros aspectos.

Pantalones de mezclilla confeccionados por un 100% de algodón

El total de las prendas de mezclilla compuestas por un 100% de algodón que fue analizado, aprobó con éxito la evaluación del cumplimiento de la información comercial en su etiquetado y la declaración de sus fibras, además de obtener una calificación de Excelente en la prueba de acabados.

Nueve de los trece modelos sujetos al estudio conservaron la solidez del color tras el lavado y cinco no presentaron cambios al frote. Por su parte, el pantalón de la marca Silver Plate fue el único que calificó Excelente en términos de durabilidad.

Respecto al tamaño, nueve pantalones de mezclilla confeccionados por un 100% de algodón de Big John, Furor, Oggi, Silver Plate y Yale resultaron más grandes en relación a la talla indicada en su etiqueta, información que puede generar confusión a las personas consumidoras.

Foto: Profeco

Pantalones de mezclilla a base de mezcla de fibras

En lo que refiere a la evaluación de estas prendas, todos los modelos cumplieron con su información comercial y declaración de fibras. Asimismo, los 17 pantalones obtuvieron calificación de Excelente en la prueba de acabados y los productos de las marcas Levi’s (510) y Oggi (Croster Holland suavizado y Ragnar RPV suavizado) fueron los más duraderos.

Tras el lavado, los pantalones Lee (45013172959) y Oggi (Vaxter rebel suavizado) se encogieron ligeramente y, del mismo modo, los de Big John (Wyoming BJPR2611117), Furor (New Marshall T101030050336), Mossimo (MSH254115-C), Oggi (Croster Holland suavizado) y Silver Plate (Crotch 1803) se torcieron de las piernas.

Simultáneamente, el laboratorio de la Procuraduría detectó que las prendas de Big John (Wyoming BJPR2611117), Furor (New Marshall T101030030332), Member’s Mark (MMJNS2025), Oggi (Ragnar spring raw, Croster Holland suavizado y Ragnar RPV suavizado) y Silver Plate (Crotch 1802) son ligeramente más grandes respecto a la talla indicada en el etiquetado.

Ante tales hallazgos, la institución recomienda a la población consumidora revisar que los pantalones no tengan imprecisiones en su confección, así como cerciorarse de que la talla elegida tenga el ajuste esperado. También destaca que el precio varía según la marca, modelo y establecimiento, por lo que es importante comparar las diferentes opciones que se ofrecen en el mercado para tomar una decisión informada.

A través de la Revista del Consumidor, la Profeco recuerda que parte del consumo responsable radica en los cuidados que se apliquen a las prendas, pues de esta manera se prolonga la vida útil del producto y se reduce el impacto ambiental.

Consulta el Estudio de Calidad en la edición 593 de la Revista del Consumidor.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO