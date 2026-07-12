Extrabajador de Ventaneando revela que Pati Chapoy cacheteó a dos colaboradoras

La persona afirma haber presenciado las dos cachetadas presuntamente propinadas por Patu Chapoy; aunque se negó a decir quiénes fueron las víctimas, destapó algunos nombres

MÉXICO.- Los escándalos en ‘Ventaneando’ no paran y es que después de que Pedro Sola fue cancelado por decir que le gustaría envenenar perros y a Pati Chapoy por reírse de los comentariosdel conductor, las verdades ocultas de los colaboradores del programa no dejan de salir; sin embargo, ahora no fue el economista quien está siendo señalado de incitar al odio y al maltrato animal o de presuntamente cometer acoso.

Sino que recientes señalamientos aseguran que Pati Chapoy no sería la mejor jefa y tanto así que en el foro de grabación de ‘Ventaneando’ siempre se viven momentos de tensión en los que además también habría violencia de por medio. Al menos así lo reveló un supuesto ex empleado del programa en una reciente entrevista con Mafian TV.

De acuerdo con lo que reveló el ex colaborador, quien dijo haber formado parte de la producción, fue testigo de forma presencial de cómo Pati Chapoy habría cacheteado a dos mujeres, de quienes se negó a dar más detalles.

“Te puedo decir que llegué a ver dos cachetadas a dos colaboradores, de parte de ella (Pati Chapoy); yo estuve presente, por eso te digo, el ambiente es pesado, sí se siente bastante fuerte”, sentenció ante Mafian TV.

En la misma declaración agregó que las razones detrás de los golpes fueron porque supuestamente a la periodista no le gustó cómo se expresaron las colaboradoras al aire. Asimismo, agregó que todos los empleados del lugar han sido testigos de momentos como estos, aunque sí aclaró que pese a que el ambiente suele ser tenso, no diario hay agresiones, pero declaró que nadie tiene libertad de expresión.

“Porque no le gustó cómo expresó una noticia; fueron dos mujeres, fue a dos mujeres con las que pasó esto. Toda la gente que está ahí, hemos visto llorar a colaboradores, a empleados, sí ha pasado”

¿Quiénes son las colaboradoras a las que Pati Chapoy golpeó?

En entrevista con Mafian TV un ex trabajador de ‘Ventaneando’ reveló que en al menos dos ocasiones vio cómo Pati Chapoy abofeteó a dos colaboradoras. Entonces el youtuber explicó que cuando él trabajó en la empresa se enteró de muchas actitudes negativas y fue entonces cuando se reveló el nombre de las posibles personas a las que la periodista habría golpeado.

“Me cuesta mucho trabajo entenderlo porque sí me habían platicado cosas de adentro de esa producción y sí sé que son una bola de hipócritas los que trabajan al lado de la señora, justamente para poder permanecer a cuadro; no todos, pero hay que preguntarle a Esteban Macías, a Atala Sarmiento, a Rafa Sarmiento para que de verdad conozcan lo que hay detrás de la dirección de espectáculos”, dijo el youtuber.

Ante sus declaraciones, la fuente anónima confesó que entre los nombres que pronunció el youtuber, se encuentra una de las víctimas. Pese a ello, se negó a dar más detalles.

“Bueno, pues una de las personas que acabas de conocer fue a la que le tocó uno de estos eventos, de los que acabas de mencionar”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO